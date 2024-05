Morton Hullmond venceu a Primera Liga portuguesa

Morton Hjulmund Ontem à noite venceram a Primeira Liga portuguesa. Ele fez isso como um herói com a camisa do Sporting Lisboa – o dinamarquês fez 47 jogos em todas as competições nesta temporada – e os torcedores agora clamam para que ele continue como capitão do time.

Números do jogo

Graças à derrota do Benfica no relvado do Famalicão, a equipa verde e branca festejou sem jogar. Com 8 pontos de vantagem, aliás, 2 dias são suficientes para conquistar matematicamente um título inédito, o Sporting num caminho claro somou 84 pontos, resultando em 27 vitórias, 3 empates e apenas 2. Falhas. Hjulmand e seus companheiros marcaram 92 corridas, sofrendo apenas 29 corridas, em uma partida que dominou do início ao fim. Agora, nos próximos dois jogos, haverá uma passarela regular com oportunidades para abastecer-se de loot e quebrar outras conquistas.

Números de Morton

O dinamarquês chegou a Portugal com mais de 18 milhões de bónus e tornou-se imediatamente num jogador fundamental no pensamento tático do treinador Amorim. No Campeonato disputou 29 das 32 partidas e marcou 3 gols e 2 assistências em um total de 2.155 minutos em campo. Hjulmand sempre jogou na frente da defesa, função que o tornou famoso no Salento. No meio se livrou de bolas – e recebeu 11 cartões amarelos –, mas começou a virar verticalmente com qualidade, aproveitando as mais lacunas deixadas por eles no Campeonato.

Quem sabe o que acontecerá no verão. Ele poderia jogar na Liga dos Campeões com a camisa preta e verde ou passar para a Premier League, experimentar uma nova experiência e subir mais um degrau na escada de dificuldade do futebol europeu.