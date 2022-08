Ragusa, cirurgia para perda de peso: mulher morre no hospital

Patrizia Giunta tentou todos eles para perder peso, mas sem sucesso. Por fim, optou por uma solução drástica e voltou a uma clínica particular para fazer uma abdominoplastia. Uma operação foi um sucesso completo; Dias depois de receber alta, o homem de 47 anos começou a sofrer de doenças cada vez mais generalizadas e febres altas, o que levou à sua hospitalização e morte.

Não é a primeira vez que este tipo de intervenção tem consequências graves: em fevereiro Ângela Iinotta, uma jovem de 28 anos de Santa Maria Capua Vetere (Cacerta), mãe de três filhos pequenos, foi internada em estado gravíssimo após passar por duas cirurgias para emagrecer e entrar em coma. Em abril de 2019, o jovem de 29 anos morreu Rafael Arcella Kaivanov, que sofreu o mesmo tipo de intervenção; De acordo com a acusação, uma artéria atrás de seu estômago foi ferida durante a operação. Mais recentemente, em junho, Emanuela Catia Dundo, 43 anos, natural de Marconia di Pisticchi, foi hospitalizada em Madera 24 dias após a cirurgia de bypass gástrico na área de Bérgamo.

O bypass gástrico, ao reduzir o tamanho do estômago, acelera a sensação de saciedade no paciente que come muito pouco: a média de perda de peso é de 60% do excesso de peso, mantendo bem o peso perdido ao longo de dez anos. É um procedimento cirúrgico amplamente praticado nos Estados Unidos nos últimos 20 anos e hoje amplamente difundido em todo o mundo, mas geralmente é recomendado apenas para os muito obesos devido ao alto índice de complicações.