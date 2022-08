Parábola CR7. Ele perde, se entrega a todos, e ninguém mais o quer

Nos minutos iniciais do Lazio-Bologna on Sky, Nando Orsi explicou como o goleiro português Luis Maximiano, escolhido por Sarri aos 11 anos, jogou como titular ao lado de Provedel de uma posição vantajosa. 5 minutos O goleiro sai da área e bloqueia a bola com as mãos: Dispensado.

***

A nadadora Ciara Tarantino é entrevistada pela Roy Sport no Campeonato Europeu de Natação e finaliza com um pedido: “Lolo, case comigo!”. Outro nadador sortudo se aproxima dos microfones e aceita. Acontece que é um jogo quando todos somos olhos em forma de coração: Imaginação! Muitas medalhas de ouro, mas zero anéis.

***

Bombardeio Bernardeschi no Canadá. Ele é filmado nas mídias sociais do Toronto FC depois de cada partida, e ele é como um louco dizendo “Yeeeees!” Ele grita. “Venha!” “Maravilhoso!”

***

Nas redes sociais notaram a semelhança entre o ministro Luigi Di Maio e o ex-Inter Alexis Sánchez.

***

“Uma flor estava prestes a nascer de um balão perdido.” Daniel Baron em D’Andre na Birmânia-Barry no céu.

***

Em seus sets de DJ italiano, ele se liberta do desejo e a discoteca completa canta Beoli em chamas. A princípio ele não entendeu, mas então Bob Sinclair cantou o refrão para o técnico do Milan.

***

Em Valência, um jornalista da Cadena Ser fez uma pergunta ao treinador começando com “Señor Gattuso”. Eu rosno a corda: “Rhino ou Mister, o Senhor está no céu”.

***

Semana terrível para CR7, que conquistou Milan e Inter de espadas, e seu United levou quatro em 35′ de Brentford quando jogou como titular.