Eclipse também em Argentario no dia 15 de agosto. A demanda por conexão elétrica é muito alta

Argentario (Grosseto), 15 de agosto de 2024 – e continua um Meados de agosto Emergência energética grave repetida apagão Ocorre na rede Monte ArgentárioPrincipalmente na capital Porto Santo Stefano. Falhas e desvantagens devido ao consumo de energia que excedeu as capacidades de fornecimento da rede existente que registou um pico nas necessidades de energia nos últimos dois dias. Os inconvenientes para a população são consideráveis ​​e durante o mês de agosto o seu número aumenta significativamente em milhares e milhares de pessoas em comparação com os residentes regulares. O desconforto é esperado principalmente no dia do Palio Marinaro.

A E-Distribuzione, como sabemos, já destacou ontem um grupo de trabalho que trabalha no local com geradores de emergência e, sobretudo, grandes ‘centrais eléctricas’ móveis, transportadas em camiões. Dois já estão em operação e mais dois chegam hoje. O problema, dependendo do ressurgimento, é de infraestrutura e é conhecido há anos. A sobrecarga causou apagões e interrupções de linha, resultando ontem em danos irreversíveis a um cabo de distribuição. Porto Ercole; É necessário instalar um cabo de emergência para substituir o cabo danificado.

A Enel planeja modernizar a rede na área, mas espera há anos pelas autorizações de intervenção municipal. Como aprendemos, a conversa tem sido difícil nos últimos anos, mas voltou a ser retomada nos últimos tempos. Para aumentar a capacidade de distribuição local da rede Enel, são necessárias obras em novas subestações de energia e na modernização das linhas de backbone, mas o processo de concessão de autorizações é considerado numa fase muito inicial.