Português é uma compra muito cara. Caldara está pronta para retomar

Pedro Mendes foi a contratação mais cara da era Rivetti. Dois milhões de euros (dois milhões e duzentos mil euros) para o ex-atacante do Ascoli, que marcou 11 gols no ano passado, sofreu uma lesão no reto femoral na coxa esquerda em março. Português, nascido em 99, o Modena tem como objectivo competir com as grandes equipas do campeonato, e esta é uma compra futura: os proprietários investiram num jogador cujo valor pode crescer nos próximos anos. Enquanto isso, aqui está um nome que esquentou o xadrez. Grégoire Defrel, 33 anos, namora há muito tempo e, depois de várias temporadas no Sassuolo, o francês contratou o ex-técnico na Série B e no Cesena. O mesmo pode ser dito de Caldara (foto), que foi adquirido como agente livre após o fim do relacionamento com o Milan. Eric Botekin também chegou livre, com sua defesa de 36 anos à disposição. O curinga da Lega Pro se chama Tomas Alberti, de 26 anos, ex-Fiorenzuala onde marcou dez gols no último campeonato. Idris, emprestado pelo Cagliari, Niang (21 anos), do Pro Vercelli, e Jacopo Sassi (goleiro, 20 anos) são contratações jovens e promissoras. O departamento de goleiros é comandado pelo ex-pro sesto Fabrizio Bagheria. Entre as ‘novas’ caras da equipa principal estava Marco Oliva, promovido da primavera de Montelli que conquistou o campeonato em maio passado. Santoro recomprou ao Perugia por cerca de 400 mil euros.

Alessandro Troncone