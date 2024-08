Ministério da Administração Interna, Chegada de Migrantes -62%. Boom na Espanha e na Grécia – Notícias

Nos primeiros sete meses do ano, as chegadas de migrantes às costas italianas caíram mais de metade, registando -62% em relação a 2023. Por outro lado, registou-se um aumento nos desembarques nas rotas do Mediterrâneo Ocidental e Oriental. , afectaram Espanha (+153%) e Grécia (+57%). Este é um dos dados divulgados pelo Ministério da Administração Interna no seu tradicional documento de meados de agosto sobre as atividades do Ministério da Administração Interna, da prevenção à segurança. “Este governo, desde a sua criação – disse o ministro Matteo Piantedosi em relação às salas operacionais – investiu fortemente na segurança das nossas cidades e fê-lo actuando em diversas frentes”.

Do lado da migração, o relatório destaca “quedas acentuadas” no Mediterrâneo Central (-64%) e nas rotas dos Balcãs (-75%). No entanto, o repatriamento aumentou, de 2.572 em 2023 para 3.079 em 2024, +19,7%. “Especialmente notável – sublinhou Piantedosi – o que aconteceu em Lampedusa, onde chegaram 21 mil migrantes nos primeiros sete meses deste ano, o que foi 64% menos em comparação com o mesmo período de 2023 com 58 mil. obtidos no reassentamento mostram um aumento de 20% e irregulares do nosso país graças às recentes medidas extraordinárias tomadas por todas as sedes da polícia para libertar os migrantes”. “Só neste ano, quase 60 mil migrantes foram impedidos de sair das costas da Líbia e da Tunísia – continua – com o apoio de organizações internacionais, mais de 9 mil migrantes foram beneficiados só nos últimos 6 meses. . Finalmente, de Janeiro até à data, 118 traficantes de seres humanos foram detidos, incluindo 40 traficantes e 78 traficantes, um aumento de 10% em relação a 2023.

Deixando de lado as migrações, o número de jogadores nas estações dobrará até 2024, passando de 400 em 2023 para 800 este ano. O número de militares destacados para a operação “Straight Secure” também está a aumentar, de 5.000 para 6.000 (+20%). Os primeiros resultados surgem no âmbito de uma operação de “alto impacto” lançada em Roma, Milão e Nápoles, e posteriormente expandida para outras grandes cidades do país. “Até o momento foram realizadas mais de 1.800 operações – envolvendo mais de 86 mil operadores de forças policiais, que permitiram controlar 715 mil pessoas, prender 1.400 pessoas e denunciar mais de 8.800 pessoas”, explica Piantedosi.

Entre os dados mais importantes do relatório substancial do Ministério do Interior estão aqueles relacionados com o número de feminicídios em Itália. 145 de janeiro de 2023 até o momento No último ano e meio, 174 homicídios voluntários foram cometidos por mulheres, incluindo 145 em ambiente familiar/afetivo e 92 por parceiros/ex-companheiros. Foram recebidas 29.946 denúncias para acompanhamento, seguidas de 8.738 advertências do Comissário de Polícia e 1.166 descartes. Por fim, Oscott também registrou 885 crimes de discriminação, principalmente relacionados à religião, depois à raça e à orientação sexual.

