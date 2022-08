Tensão na lista de candidatos – Corriere.it

a partir de Paula de Caro

Após vários adiamentos, a administração do PD se reuniu novamente à noite. Controvérsia sobre alocação de Secundy e Bini. Letta tranca o internato Cassini em Bolonha. Até a centro-direita trabalhando em nomes

A corrida para o último teste de indicação efetiva – o prazo para envio de listas termina em 22 de agosto – tem sido frenética, tensa e dramática às vezes. Para as partes conhecidas por reduzir especificamente – E mais – Sua patrulha atual visa reduzir em um terço os parlamentares e, devido às convenções eleitorais, eles podem ter que apresentar candidatos de outras forças. Eles se apegaram a isso. Especialmente no caso de PdEle teve que conduzir sua administração para votar as indicações a partir de domingo, mas ele olhou. Pule a reunião para o maior buzz e buzz internos: Primeiro deveria ser na manhã de 15 de agosto, depois passou para a tarde, e finalmente a última reunião: à noite, às 20.

Não há tensão, mas discussões fisiológicas, digamos do partido, mas é claro que há um problema. Em alguns casos quase em pleno andamento. A acusação subterrânea é que os representantes da área mais reformista, a mais pró-Renciana, estão acomodando os recém-chegados de Si e Verdi e Leu. Com efeito, o caso Stefano Secondi Constitucionalista, teria perdido o colégio de Pisa onde desce Nicola Fratoianni. Ele explicou no Twitter que estava esperando uma decisão antes de comentar, mas entretanto divulgou a capa com todas as suas (graves) atividades parlamentares. Outros casos abertos de vício emiliano Cutita Pini, ele explica aos seus partidários que eu gosto que você entenda a posição oficial e as motivações na direção de amanhã, que pode ser chamada para acomodar outras depois de duas legislaturas. Domingo Ele saiu em uma disputa com o Puglia Dario StephanoMas recondução Emmanuel FianoUma referência importante para os democratas na comunidade judaica e além.