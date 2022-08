Newes saiu com um empate 1-1 contra o Crystal Palace

Liverpool (Reino Unido) – Segundo dia Liga Premiada Termina com empate em casa Liverpool vs Palácio de Cristal : Equipe de Klopp, Em sua estreia na pré-temporada em Anfield, ele não foi além de um empate em 1 a 1 contra os londrinos de Patrick. Vieira . Os visitantes abriram a vantagem aos 32 minutos Jaha Mas aos 61′, quatro minutos depois de ser expulso Nunez Tiro bloqueado na ex-Sampdoria Anderson Luís Diaz Um empate foi encontrado com uma grande jogada. Certamente não o início do campeonato que ele esperava O Globo Agora as duas equipes em campo foram convidadas para uma partida que já parece uma encruzilhada Manchester United Em 22 de agosto.

Introduzido Liverpool Em Anfield Liga Premiada 2022-2023: Depois de um empate 2-2 frente ao Fulham no jogo de abertura, os encarnados deixam claro desde os primeiros bares que pretendem encerrar a competição mais cedo. Os primeiros 30 minutos foram um verdadeiro cerco da equipe de Klopp, que preocupou a defesa. Palácio de Cristal com duas vezes Eliotcom duas vezes Nunez com duas vezes Salah E em um caso Van Dijk. Porém, na primeira oportunidade, incrivelmente, os londrinos assumiram a liderança: um contra-ataque montado por um saque fácil. Jaha Lançado na rede, o ex-Manchester United voou em direção a Alisson e o venceu com precisão aos 32 minutos. Salah e seus companheiros tentam se levantar e marcam um gol na última ação do primeiro tempo Um poste de toque Nunez, que ótimo lugar de Grace Guaita. Dez minutos do segundo tempo, Nunez Ele perde a cabeça: O jogo foi interrompido na ex-Sampdoria AndersonUm vermelho direto para o uruguaio que perde sua próxima partida com Manchester United. No entanto, apesar do complexo de inferioridade, o domínio dos vermelhos em campo imediatamente começou a funcionar: uma cobra narcótica. Luís Dias À esquerda, o colombiano centraliza e coloca a bola atrás de Cuaita à direita da entrada da área: 1-1. Última emoção para o Liverpool aos 77 minutos Este post salva a Alison Em relação à divisão de Jaha.