O jovem de 27 anos de Turim adorava o trabalho e as montanhas – Corriere.it

A menina estava andando na Cidade Velha, ao longo da Grand Rue, quando a veneziana se abriu, matando-a. Ministério Público abriu processo de homicídio culposo

Carlotta Girbaldi, 27, uma mulher de Turim, foi atingida por um obturador e morreu. Da janela de uma casa com vista para a Grand Rue no centro de Bryan, na França. Carlotta estava passeando com uma amiga na cidade velha – as duas garotas procuravam um restaurante para jantar – quando um caixilho de janela a engolfou. Ele foi socorrido por uma ambulância e morreu antes de ser levado ao hospital.

A autoridade judiciária do Cabo abriu um processo de homicídio involuntário E investigações estão em andamento para reconstruir e entender o que aconteceu Se havia um problema de manutenção ou não, era porque não havia vento no momento. E a isso Prefeito Arnaud Múrcia Anunciou inspeções para verificar as fachadas do centro histórico e bloquear outros trechos. Ouvi um barulho e pessoas gritando. Saí da loja e havia uma senhora deitada no chão. Transeuntes tentaram reanimá-la ao seu redor, disse um comerciante ao jornal Le Dauphin libr.