“Suas declarações não esclarecem nossas dúvidas”

“A situação extrema de incerteza a que se encontra o município de Catânia continua a preocupar-nos. Alguns relatos do comissário português não esclarecem as nossas dúvidas e confusões sobre a sua administração. Quanto ao caso português e declarações do mesmo comissário à imprensa, em o vereador, Orazio Grasso, presidente do comitê Mpa anunciou isso. “Eu li – Continua Grasso – As declarações do comissário parecem quase uma tentativa, certamente deslocada, de mudar o foco do conselho municipal, que tem um grande senso de responsabilidade , para realizar atividades administrativas. precedente e que nada mais deseja do que esclarecer a questão no interesse da cidade nesta situação.

O secretário organizador do Empa e vereador Salvo de Salvo continuou na mesma linha. “Não percebo, mesmo com base na declaração do próprio português de que cria dependência política, porque é que, apesar da cláusula de rescisão, não quer dar um passo atrás”. “Levo muito a sério – prossegue De Salvo – que os portugueses declarem não haver necessidade de responder ao Conselho e, a ser verdade, este último, eleito pelo povo, manter-se-á em funções até ao fim do seu mandato. “.