Alerta da Defesa Civil para Risco de Trovoada, Granizo e Neve na Planície; Áreas afetadas » ILMETEO.it

Alerta Meteorológico: Alerta da Defesa Civil para Risco de Trovoada, Granizo e Neve na Planície; Áreas afetadas

Alerta meteorológico da Defesa Civil NacionalUma calha larga e profunda do norte da Europa para a Argélia transporta uma massa de ar frio em direção ao Mediterrâneo, continuando a determinar o clima perturbado da Itália, com neve caindo ainda mais em altitude no centro e no sul da Itália.

Com base nas previsões disponíveis, o Departamento de Defesa Civil, em acordo com as regiões envolvidas – que são responsáveis ​​pela implementação dos sistemas de defesa civil nas regiões envolvidas – emitiu um novo aviso de condições climáticas adversas, prorrogando o anterior. disseminado. Os eventos meteorológicos que afetam diferentes partes do país estão disponíveis no Resumo Nacional, Resumo Nacional e Boletim Nacional consultados no site do Departamento (www.protezionecivil.gov.it)

O alerta prevê desde a madrugada quinta-feira, 19 de janeiro, persistência da queda de neve, em altitudes acima de 600–800 m, na Sardenha, Toscana e Úmbria, diminuindo para 200–400 m na Toscana, contribuição de fraca a moderada no terreno. A partir do início da manhã de quinta-feira, espera-se neve em Veneto e Emilia-Romagna em altitudes acima de 400-600 metros.

Com base nos eventos esperados e em andamento, o dia foi avaliado quinta-feira, 19 de janeiro, alerta laranja Acima da maioria Campânia E alerta amarelo Lado de dentro Umbria, Molise e Basilicata, no resto da Campânia e partes da Sardenha e Calábria.

Com base nas novas previsões e na evolução dos eventos, o quadro meteorológico e a previsão crítica para a Itália são atualizados diariamente e estão disponíveis no site do Departamento de Proteção Civil (www.protezionecivile.gov.it) junto com a conduta geral. Aceite em caso de mau tempo. A informação sobre os níveis de alerta regionais, as críticas específicas que possam afetar os territórios individuais e as medidas preventivas adotadas são geridas pelas estruturas regionais de defesa civil, com as quais o departamento irá acompanhar em articulação a evolução da situação.