O craque português de 17 anos, Tario Eszuko, fez um estrondo incrível de 40 jardas nas semifinais do Campeonato da Europa, provando que ele é a definição de um ‘pé é uma máquina de tração’.

A frase foi cunhada quando Steve Coogan desempenhou o papel do incompetente apresentador de TV Alan Partridge. Ele entrou na linguagem do futebol moderno para descrever qualquer gol com trovões de longa distância.

O gol de Eszuko contra a França no Campeonato Europeu Sub-17 no domingo certamente caiu na categoria de ‘motor de tração’. O Les Blues assumiu a liderança seis minutos depois com Warren Zaire-Emery, enquanto Afonso Morera rapidamente empatou para Portugal.



(Imagem: BBC)



O jovem Esco do Sporting Lisboa ofereceu-se para dar uma fantástica vantagem à sua equipa. O meio-campista levou a bola a mais de 40 metros e disparou um chute imparável antes de dar um toque que voou para o canto superior direito, deixando o goleiro francês Licandro Olmetta sem chance de defesa.

Depois que o tiroteio de Cole apareceu nas redes sociais, os fãs aplaudiram e muitos se despediram de Esco. Um escreveu: “Filho do arco”, outro, “Aha. Que alvo é esse” e o terceiro concluiu: “Este é um tiro ridículo”.

Infelizmente para Essuko, a vantagem de Portugal não durou muito, já que a França empatou no segundo tempo, quando Jono Munis converteu um cruzamento de Valentine Adangana em sua própria rede. O segundo tempo levou o jogo para um pênalti sem gol.

Qual é o objetivo da Premier League para a temporada? Deixe-nos saber na seção de comentários …



(Imagem: BBC Sport)



Os primeiros cinco pênaltis de Portugal foram defendidos por Manuel Mentonka Olmetta. El Chadaille Bitshiabu então manteve sua tensão e se ofereceu para enviar a França para a final, onde enfrentaria a Holanda.

Embora ele tenha admitido que não poderia realmente comemorar seu gol incrível, Esco estava orgulhoso dos esforços de sua equipe. Ele disse: “O gol teria um sabor melhor se tivéssemos vencido. Mas honestamente, mais do que tristeza, sinto um orgulho imenso neste time hoje.

“Esta equipa mostrou o valor de hoje, pelo esforço que fizemos hoje, o sacrifício que mostrámos dois dias depois e em menos tempo que o adversário, acho que podemos estar orgulhosos. Provámos que merecemos as finais.