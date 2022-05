Greve escolar em 30 de maio de 2022, possíveis fechamentos e incompetência: motivos

Bolonha, 30 de maio de 2022 – 30 de maio: greve geral da escola Anunciado pela Flc Cgil; Escola Cisl; Vai escola; Snolls e dourados ao longo do dia. Cheio Alguns dias antes da última hora Isso soa como isso sábado, 4 de junho Sexta-feira, 3 de junho em alguns casos e em outros. Considerando o público do sindicato, algumas escolas permanecerão as mesmas Fechadas Ou, pelo menos, entradas adiadas, saídas antecipadas ou ineficiências nos horários das escolas de ensino fundamental e médio.

Há muitas razões para esta greve No entanto, ele reconheceu que seus números não foram suficientes para derrotar o governo do presidente Conte Ordem jurídica n. 36 em 30 de abril de 2022 Sobre o salário exclusivo e questões profissionais das partes negociantes.

Motivos da greve

Associações de escolas para este Eles perguntaram, Entre outras coisas, afastamento da ordem de todos os assuntos de natureza contratual; Início imediato Negociação para renovação do contrato, Expirado por três anos; Implementação de recursos para revisão e adaptação de perfis Atta (pessoal de gestão técnica, Ed) E equiparação e equiparação dos salários do pessoal escolar a outros funcionários do Estado com uma aproximação gradual aos salários dos colegas europeus.

Novamente, Excesso de burocracia No trabalho dos professores; Formação de todo o pessoal escolar Regresso à esfera de competência da autonomia escolar e do corpo docente; Revisão dos parâmetros atuais de ensino, educação e pessoal das escolas para o pessoal da Atta; Lá Diminuição do número de alunos por turma; Métodos específicos de recrutamento e estabilização em cargos historicamente integrados no quadro existente estão além da instabilidade existente; Procedimentos simples, acesso a caráter e caminhos de qualificação para quem tem experiência profissional substancial.

Depois, novamente, um aumento do quadro de colaboradores da escola de 2.288 unidades, conforme confirmado pelo Ministro; Aviso de concurso atribuído Para Assistentes Administrativos (Diretor de Serviços Públicos) atuando como DSGA; Ed) Com três anos de serviço ainda que não elegível; Facilitar procedimentos administrativos, liberar secretarias de tarefas irregulares (pensões, reestruturação de carreira, rankings escolares) e reinserção na administração escolar e alterar regulamentação sobre alternativas Atta.