FITARco – Notícias

Grande Prêmio da Europa: Quatro Asuri na final no campus

A melhor determinação dos compostos azuis em Umak, na Croácia, durante a segunda etapa do Grande Prêmio da Europa.

A melhor determinação dos compostos azuis em Umak, na Croácia, durante a segunda etapa do Grande Prêmio da Europa. Mocchia jogará pelo ouro e Paciceto pelo bronze, enquanto a disputa pelo terceiro lugar no masculino será entre Godano e Alosi de azul. Amanhã a equipe italiana de recurvo e duplas mistas tentará conquistar as outras vagas nas finais como preliminares.

Resultados da mistura – Na competição masculina estão parados apenas na semifinal Micah Aproveitar E Fabricio Alosi Isso dará vida à final completa do Bronze Azul às 10h24 de sábado. O primeiro derrotou o norueguês Hagseth por 146-140, o croata Mario Vavro por 147-146 e o ​​israelense Yamrom por 147-147 (10-9), enquanto perdeu para o turco Akkoglu por 149-144. Foi um percurso semelhante para Alois, que venceu o croata Buden por 145-145 (10-9) no desempate, a Polónia Przybylski por 146-145 e o austríaco Wiener por 143-137 na seta do play-off 146-146 (10*) . -10) Eslovaco Pozansky.

Leonardo Costadino derrotou o croata Curic por 145 a 143 no primeiro turno.

Também a final de duplas feminina com Andrea Nicole Mokia Amanhã, pelas 10h12, a atleta luxemburguesa Shklona disputará o ouro, enquanto Eliza Ponto de encontro pequeno Ele enfrentará o Detsman da Estônia na disputa pela medalha de bronze às 10h00.

Uma atuação extraordinária de Moccia, que derrotou a portuguesa Pereira por 145 a 135, a turca Domruk por 146 a 140, a ucraniana Komudovska por 144 a 137 e seu parceiro Paciceto por 142 a 140, seguindo a despedida da Croácia contra a portuguesa Paixão por 138 a 138. -141 (10-9) e finalmente contra o outro croata Drobnjak 144-139.

Marcella não passou das oitavas de final Tonioli Ela venceu a ucraniana Komudovska por 144 a 142

Conclusões do Arco Olímpico – Aqui é o Francisco Gregory Neelam, cabeça-de-chave no ranking masculino, teve uma vitória por 6-5 (10-9) sobre o luxemburguês Vilveeren Klein e uma derrota por 6-4 para o francês Billeau nas oitavas de final. Marco interrompe um turno mais cedo Galliaso No play-off perdeu para o ucraniano Lisniak por 6-5-(9-10).

Na competição feminina, Vanessa avançou para as quartas de final Landy que derrotou a turca Marasli por 6-2 e sua parceira Elisabetta por 7-1 Mijno, anteriormente a Estônia venceu por 6–2 contra o Cazaquistão, mas foi derrotada por 6–0 pelo espanhol Canales. Karen foi eliminada na 32ª rodada Hervat Depois de 1-7 com o ucraniano Marchenko.