Manifestação em 40 cidades contra a reforma – Corriere.it

Demonstração

“Isto fará com que a Itália recue 40 anos do ponto de vista da segurança rodoviária e da mobilidade sustentável, e distancie-a ainda mais de outros países europeus onde as taxas de mortalidade por acidentes rodoviários e poluição já são mais baixas do que em Itália.”, explicam os organizadores. O debate no Montecitorio está previsto para começar na terça-feira, dia 12, o que levará à aprovação das alterações ao código em primeira leitura. Depois irá para o Senado. “Esta reforma – o ataque dos organizadores – vai piorar o nível de segurança da vida humana nas nossas cidades: haverá mais carros e camiões nas estradas urbanas, que poderão viajar rápido e sem limites e restrições, a pé e de bicicleta. , pessoas morrerão ou ficarão gravemente feridas (dirigindo carro, andando, andando de bicicleta), haverá mais trânsito e, consequentemente, aumento da poluição, aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares”. Depois acrescentam: “A Reforma, de facto, tem uma estrutura muito clara, os fracos com os fracos e os fortes com os fracos e por um lado, menos regras, menos limites, menos restrições, menos restrições e mais liberdade e mais liberdade para se movimentar e ir. Carros, motocicletas, Mais rápido nas cidades para caminhões de mercadorias; por outro lado, regras mais restritivas, menos espaço na estrada e, portanto, menos segurança para veículos leves e usuários mais vulneráveis, como pedestres, ciclistas, micromobilidade , crianças, idosos, deficientes e reforma contra a segurança rodoviária, limites de velocidade mais elevados, restrições de velocidade ao uso de câmeras e controles automáticos em geral, nenhuma intervenção real na condução distraída; uma reforma contra o movimento estacionário, uma parada imediata na construção de novos ciclovias urbanas e multa para quem violar a área de pedestres diversas vezes ao dia; “Reforma contra os municípios”, com novos regulamentos e decretos ministeriais decidindo como e onde as cidades podem utilizar alavancas como ZTL, câmaras, estacionamento regulamentado.