Retorno à Juve, Superlega e Eiga: Al-Khelaifi muda de cara

Istambul, Turquia) – ECA estará pronto para receber de volta Juventus. Isto é o que Nasser al-Khelaifi diz, para assumir as rédeas da European Club Association após a renúncia de Andrea Agnelly aos microfones da BBC Sport. Presidente do PSGNa verdade, ele diz que está feliz por ter escolhido os Bianconeri Retirada da Super Liga: “É uma decisão inteligente, não há futuro lá“.

Em abril de 2021, o presidente da Qatar Sport Investments, Al-Khelaifi – o veículo controlador do Qatar para o PSG e além – ficou abertamente do lado da UEFA e de clubes dispostos a dar vida à nova competição. Agora ele pronuncia palavras mais harmoniosas fortalecidas pela inversão de Ju anunciado na terça-feira: “Perdem tempo, energia e dinheiro. Reunir-se com nossa família faz sentido. Todo mundo comete erros, mas pessoas inteligentes entendem seus erros e os corrigem. Estamos prontos para receber qualquer pessoa de volta à família se ela perceber seus errosAnsioso para esclarecer que não tinha nada a ver com a oferta do Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani para assumir o Manchester United, Al-Khelaifi continua: “O Paris Saint-Germain é o meu clube, que está perto do meu coração, algumas vozes me fazem rir. Sou do Catar e se alguém pedir minha opinião eu dou e foi o que aconteceu. Não estou falando só com ele, estou falando com todo mundo Unido“.

