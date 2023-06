Ele foi espancado e sangrou por um bando em Bolonha por roubar telefones celulares

Bolonha, 10 de junho de 2023 – foi assassinado Barril. de oito pessoas Pelo menos. Quem o atingiu primeiro? Socos e chutes no rosto. Até ser reduzido a uma máscara de sangue com nariz e mandíbula quebrados. Tudo isso, segundo a primeira reconstrução roubou dois celulares. No entanto, um gol não é suficiente para justificar tamanha raiva. O fato ocorreu há duas semanas Calçafora PisosNo passado o local percorrido pela Comissária Isabella Fusiello era justamente de visitas frequentes e episódios violentos Aconteceu por dentro.

consulte Mais informação: Morreu no hospital de Bolonha, examinado por um cirurgião

A vítima é um jovem de 20 anos Pequenos exemplos atrásEle tinha ido passar a noite no clube na empresa noiva. Depois das quatro da manhã, a dupla estava lá, por motivos que os Carabinieri agora estão investigando cercado por Por um grupo de norte-africanos. Não está claro se o jovem e seus agressores se conheciam e se havia deuses entre eles. Passado, mas é concebível dada a violência usada pelo rebanho. Que, após deter o jovem de 20 anos, passou a espancá-lo brutalmente.

consulte Mais informação: Assalto a banco em Casalecchio frustrado hoje, dois presos: ‘ladrão em série’ em apuros

garota E foi, felizmente, só para ele O celular foi roubadoassim como um amante. Quem caiu de cara no chão quando alguns transeuntes alertaram os Carabinieri? Mutilado e coberto de sangue. Soldados da Radiomóvel e da Estação Naval chegaram via Calzoni. 118 profissionais de saúde que chegaram ao local resgataram a vítima e a levaram ao hospital. Após várias cirurgias, ele recebeu alta por meio de procedimento cirúrgico Previsão para 30 dias.

Agora os carabinieri continuam trabalhando com o alvo depois de ouvir o jovem de 20 anos após o ataque. Identifique os criminosos espancadosEscavando a intenção de um gesto tão insano quanto violento, um simples roubo de celulares certamente não é suficiente para justificar isso.