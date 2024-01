Circunstância Crítica – Tempo

Uma epifania arruinada pela chegada de um forte mau tempo. Na previsão do tempo para La7, Paolo Sottocorona disse aos italianos que espera que o final deste feriado de Natal seja caracterizado por chuva, neve e queda de temperatura: “A perturbação que vimos, seguimos e controlamos ontem entrou nos países europeus. , foi muito rápido e esta manhã as nuvens já estão em quase todas as áreas também foram fechadas, principalmente norte e centro e as chuvas começaram. Estão começando conforme a área mais intensa se aproxima com o passar das horas. Depois tem outra perturbação distante. Hoje, sexta-feira, 5 de janeiro, a previsão é para o noroeste, Ligúria e Alta Toscana até o final do dia em geral. sul, talvez com chuva fraca, mas este é o início desta fase de mau tempo que se estenderá significativamente a todas as zonas amanhã, sábado, 6 de janeiro. Tudo muda no espaço de 24 horas, surge alguma clareza nas zonas do noroeste, mas a zona de fortes precipitações estende-se no norte, e em algumas zonas não são tão pegajosas como no sul, são fortes. Mas eventos isolados, aqui são fortes e extensos, então é um mau tempo muito severo, então definitivamente é uma situação importante. E depois eventos extremos que tomam conta do centro e do sul.”

Depois a previsão do tempo centra-se no domingo, 7 de janeiro: “Melhorar é uma palavra forte, porque na verdade a chuva continua aí, digamos no geral um pouco menos intensa. No entanto, são todos os Apeninos, Emilia Romagna, Marche, regiões do Tirreno, especialmente o Mar Tirreno Inferior, Calábria, Campânia, parte da Basilicata, mesmo com casos mais extremos. Então são dias de clima muito severo.” E a neve? É o que diz Sotocorona: “Nesta fase as nevascas serão importantes, principalmente nas regiões alpinas, menos nas regiões dos Apeninos ou em qualquer caso em altitudes mais baixas, você ainda temos que chegar a mais de 1.200, 1.500 metros”.

Conclusão com análise de vento e temperatura: “A previsão para os ventos de hoje ainda não é forte, mas serão muito fortes no final da semana, novamente no sul neste momento, o que não vai baixar a temperatura no início , o que significa que eles cairão. Por causa de fortes chuvas e trovoadas, mas não por causa do ar frio. A previsão de alta de hoje deixa na verdade valores baixos no norte, mas piorando lá, então é inevitável. Os ventos de sul sopram valores ainda mais elevados no centro e no sul. Nas próximas horas a tendência da temperatura – comenta Sottocorona – começa a se recuperar um pouco no norte e a diminuir um pouco nas regiões centro e sul”.