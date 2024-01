Roma se despedirá de Thiago Pinto: o português deixará a capital após a janela de transferências

Diego Pinto, diretor desportivo da Roma, deixará o clube Capitolino no final do mercado de transferências. Aqui está o anúncio

lá RomaDepois da vitória de ontem contra Cremonês Dentro XícaraItália, trata do mercado de câmbio. Há muitas jogadas a serem feitas pelos Giallorossi. Mas há algumas horas já havia uma mensagem no ar. No final da sessão de inverno do mercado cambial que termina em fevereiro, Diego Pinto saindo da capital. O português já tinha decidido não renovar o contrato com a Roma (que expira em junho). Assim, o diretor esportivo cuidará da sessão de inverno do mercado de transferências do clube do Capitólio (conforme solicitado pelo clube) e depois dirá que seu relacionamento com a Roma terminará em 3 de fevereiro.

Pinto decidiu não ficar porque estava cansado há algum tempo e o seu ciclo com os Giallorossi terminou. Este é o anúncio oficial do Clube Capitolino:

“AS Roma e Thiago Pinto anunciam a decisão unânime de terminar a sua relação a partir de sábado, 3 de fevereiro de 2024. A AS Roma gostaria de agradecer a Diego Pinto pelo seu empenho inabalável e trabalho árduo nos últimos três anos. Futuro”,

“Agradecemos ao Thiago por seu compromisso inabalável com todo o esporte desde o primeiro dia, desde a equipe masculina até a divisão juvenil e a divisão feminina”, anunciaram Dan e Ryan Friedkin. Seu trabalho terminará no final da sessão do mercado de transferências de inverno. O processo de identificação de um novo Diretor de Jogo está em andamento e teremos o prazer de anunciar isso nas próximas semanas. Sob a liderança de Thiago Pinto como gerente geral da área esportiva, os Giallorossi venceram a Conference League em 2022 e chegaram à final da Liga Europa em 2023.

“Depois de três anos, considero que o meu ciclo em Roma terminou e, enquanto me preparo para partir, quero agradecer a todos que tornaram a minha estadia neste clube e nesta cidade tão boa: a família Friedkin, que me deixou viver no primeiro lugar. Uma experiência única e um clube histórico num país com paixão e tradição futebolística. para servir”, declarou Diego Pinto.

“Gostaria de expressar a minha gratidão aos treinadores, jogadores, colaboradores e todas as pessoas que me apoiaram na renovação do campo de jogo – continuou Diego Pinto -. Juntos partilhámos a responsabilidade e o privilégio de trabalhar por um bem precioso, isto é Roma. Finalmente, o passado da Associação Desportiva Roma, gostaria de dedicar um pensamento a duas realidades que de certa forma representam o presente e o futuro: menciono os adeptos ciganos e o departamento juvenil. apoiado pelo nosso público me devolveu o sentimento da família Giallorossi e me deixou orgulhoso de fazer parte dela.”

4 de janeiro de 2024 (modificado em 4 de janeiro de 2024 | 18h32)

