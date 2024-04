Stellantis, vendas e entregas diminuem no primeiro trimestre de 2024

Stellantis publicou dados econômicos para Primeiro trimestre de 2024. No período de janeiro a março de 2024 eu As receitas líquidas diminuíram 12% para 41,7 mil milhões de euros. Redução de 10% nas entregas, equivalente a 1,335 milhão de unidades. No entanto, a coleção de carros destaca isso As vendas globais de carros elétricos aumentaram 8% As vendas de veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV) na América do Norte aumentaram 79% em comparação com o mesmo período de 2023. As vendas de modelos LEV (veículos comerciais leves) também tiveram um bom desempenho, um aumento de 13%.

Segundo o Grupo Automotivo, as receitas diminuíram devido a “Volumes mais baixos e efeitos cambiais e de mix desfavoráveis, parcialmente compensados ​​pela estabilidade de preços“Quanto às vendas, a queda vai refletir.”Procedimentos de produção e gestão de estoques em preparação para a chegada de novos produtos no segundo semestre de 2024“A tudo isto acrescentamos a comparação com o primeiro trimestre de 2023.”As entregas cresceram devido à reposição de estoques na rede após um longo período de restrições de fornecimento“.

O estoque total de veículos novos era de 1.393 mil unidades (das quais 423 mil unidades eram próprias) em 31 de março de 2024, refletindo uma melhoria de nível e estrutura em relação a dezembro de 2023.