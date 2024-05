Férias numa villa gastando menos de 60€ por dia: veja como poupar

Não há necessidade de dados das associações de consumidores para certificar aumentos absurdos nos preços das férias de Verão. Basta fazer uma comparação simples com as estimativas dos anos anteriores para ver quanto aumenta. Se em 2022 uma família com dois filhos pequenos gasta pelo menos 1.000 euros durante uma semana de julho numa aldeia com tudo incluído na Calábria, em Tropea, a um quilómetro e meio do mar, em 2023 terá de gastar cerca de 1.500 euros (falamos sobre isso aqui). Mas este ano terá de pagar 2.000 euros, mais 190 euros em cartões obrigatórios do clube. Um valor que sobe para 3.500€ se escolher a semana de agosto. Um verdadeiro esgotamento que leva cada vez mais italianos a procurar soluções alternativas. Economizar é possível, veja como.

Picada em pontes de primavera

O verão chegou e já começamos a fantasiar com as férias de verão. Primeiro, os fins de semana prolongados na primavera devem ser levados em consideração, mesmo que os aumentos de preços sejam assustadores. Os 1,7 milhão de italianos que viajaram entre 25 de abril e 1º de maio gastaram em média 10% a mais que no ano passado: o equivalente a 780 milhões de euros, segundo o relatório Assuente. De facto, os pacotes de férias registaram um aumento homólogo de +8,2%, enquanto os hotéis ajustaram os seus preços em +6,9%. Os preços também subiram em pousadas e casas de férias: +8,4%.

Picada na ponte nos dias 25 de abril e 1º de maio: o que acontece?

Mas o verdadeiro ponto sensível são os transportes, com aumentos de até 20% nos voos nacionais, 16% nos voos europeus e 7% nas rotas internacionais. A Ryanair também interveio em aumentos arbitrários de preços de bilhetes, denunciando aumentos de voos piratas aplicados por alguns sites de reserva de viagens online muito populares. “Então você acaba pagando mais que o dobro”, gritou a companhia aérea irlandesa para que a Agcom interviesse (veja a imagem abaixo).

Os preços também são mais elevados para quem viaja de comboio, em cerca de 8 por cento. No caso de Cinque Terre, os ingressos podem custar o dobro, devido aos aumentos na mesa para conter o turismo de massa. Resultado: Para percorrer uma distância de 6 km custa entre 5 e 10 euros. Os aumentos de preços nem sequer excluíram os autocarros, onde os preços subiram 4 por cento. As contas sobem mesmo para quem viaja de carro, com o preço da gasolina a ultrapassar os 2 euros por litro poucos dias antes dos fins-de-semana prolongados de primavera. No entanto, a onda de aumentos também atingiu restaurantes, museus e parques. Este é apenas um vislumbre de como estarão os preços no verão de 2024, com estimativas animadoras.

Todos os truques para economizar dinheiro

Apesar dos preços elevados, os italianos não desesperam em partir. Em vez disso, estão a considerar soluções alternativas que sejam mais acessíveis às suas carteiras. Estão certamente a reduzir o número de noites que passam fora de casa ou a escolher destinos menos dispendiosos de Itália, como a Albânia, a Grécia e a Croácia. Mas entre os vários truques que os influenciadores do TikTok sugerem para conseguir o preço mais baixo nos sites de reservas online, surge também uma nova tendência: a casa partilhada, adequada tanto para jovens como para famílias.

A tendência turística de arrendamento de curta duração em moradias e residências de luxo não é nova, mas tem tido cada vez mais sucesso, o que também é confirmado pelo crescimento de 37 por cento nas reservas registadas pelo Observatório Emma Villas nos últimos feriados de Natal e Ano Novo. Para alugar casas, quintas ou moradias, não existe apenas o Airbnb, o portal americano que todos conhecemos agora. Existem também outras empresas que operam no sector do aluguer para férias, incluindo empresas italianas, cujos websites vale a pena dar uma vista de olhos antes de tomar uma decisão final. Principalmente se você quiser economizar dinheiro.

Vamos tentar fazer um orçamento para duas famílias, sempre em Tropea e sempre na segunda semana de julho: encontramos uma bela moradia com 4 quartos a 2671€, 320€ por noite, onde também pode trazer o cão. Pouco mais de 1.300€ por família. Para as refeições é só se organizar. Mas no geral vale sempre a pena, até porque faltam 900 euros para chegar aos 2200 euros da vila com tudo incluído. Não creio que uma família consiga gastar mais do que isso em uma semana, entre compras no supermercado e alguns jantares na pizzaria. E se quiser, existe também a solução com piscina por 3.200 euros, 1.600 por família ou 400 euros por pessoa se viajar com amigos (ver foto acima).

No entanto, se o objetivo das férias é tirar selfies de inveja para publicar nas redes sociais, existem villas de luxo de uso exclusivo com piscina a partir de 2.300€ na Sicília ou nas Marcas, ou soluções de luxo adicionais como aquelas com 4 suites e vistas deslumbrantes em Ischia custam a partir de 10.000 euros (ver foto abaixo e na capa). Resumindo, há algo para todos os gostos, mas sobretudo para todos os orçamentos.

Porém, existe outra forma de entender o feriado, e não é muito tradicional. Chama-se “trabalho” e é um cruzamento entre trabalho e férias.

Tudo o que precisamos fazer é viajar e trabalhar

Os hotéis ou alojamentos dos resorts de férias mais populares também pensaram nisso: oferecem quartos individuais ou múltiplos para quem quer poupar dinheiro, espaços de co-working onde se pode concentrar durante o horário de trabalho e zonas comuns onde se pode comer e descansar. socializar. Depois, muitas outras atividades, desde ioga até escalada. Alguns são encontrados no exterior, mas também em Catânia, Bari, San Vigilio di Marepe nas Dolomitas ou em numerosas aldeias desabitadas.

Mesmo entre os muito jovens, as férias de trabalho generalizaram-se. Uma oportunidade que lhe permite oferecer seus esforços em troca de alimentação e moradia. Uma ótima maneira de viajar e vivenciar o exterior, mesmo com um orçamento um tanto limitado. Muitos destinos deste tipo são gratuitos, como os sugeridos pela Save The Children Italia, Woofing, Focsiv e Lampedusa Turtle Rescue. Ou você pode escolher acampamentos de voluntariado pagos, mas de baixo custo. Como as organizadas pela Legambiente, Ibo Lunaria, Sci Italia e outras associações com o objetivo de criar um intercâmbio cultural baseado no compromisso cívico e no respeito. As empresas privadas oferecem outras soluções: encontram para você moradia e emprego no exterior, permitindo que você trabalhe como garçom e faça cursos para aprender melhor o idioma. Resumindo, diante da alta dos preços do verão 2024, é só se preparar. Esqueça a ideia tradicional de férias: agora é só para os ricos.

