Concessões hidrelétricas, porque é uma oportunidade para a Itália relançá-la – Valledaostaglocal.it

A União Europeia pretende reduzir as emissões de gases com efeito de estufa através de um conjunto de regulamentos adotados para incentivar a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis.

pacote de ação Serve para 55 Descreve o compromisso da Comissão Europeia de reduzir as emissões de dióxido de carbono em 55%. 2 Até 2030 em relação a 1990 e alcançar a neutralidade climática até 2050. São metas obrigatórias para a União Europeia e seus estados membros.

Isso significa que os estados membros da UE precisam urgentemente tomar uma série de medidas concretas para reduzir as emissões e descarbonizar a economia. É por isso que é necessário fazer a transição verde Novas regulamentações e atualizações no setor de energiatendo em conta que a produção e utilização de energia representam 75% das emissões de gases com efeito de estufa.

Por esta razão, o Conselho Europeu identificou Uma meta obrigatória em toda a UE de 40% de energia proveniente de fontes renováveis ​​no mix energético total até 2030 que supera a meta atual em pelo menos 32%. O resultado é que Os Estados-Membros terão de aumentar as contribuições nacionais estipuladas nos seus Planos Nacionais Integrados de Energia e Climaa ser atualizado em 2023 e 2024 para atender a nova meta.

Se esse é o objetivo traçado pela União Europeia, é importante entender onde estamos hoje. A situação não é cor-de-rosa: ao ritmo atual, a União Europeia e a Itália correm o risco de atingir as metas fixadas para 2030 sobre as emissões de gases com efeito de estufa com O atraso médio é de 19 e 29 anos, respectivamente.

Energia hidrelétrica, o primeiro recurso renovável na Itália Se olharmos atentamente para o panorama das FER no nosso país, então é A energia hidrelétrica é a principal fonte renovável de geração de eletricidade, atingindo 40,7%, enquanto fautovoltaico parar em 21,3% eEnergia eólica para 16,0% com base nos dados fornecidos pelo estudo publicado pela Casa Europeia – Ambrosetti. READ Suzuki S-Cross 140V: ao volante da versão híbrida completa Segundo analistas, não há dúvidas sobre isso Setor hidrelétrico para desempenhar um Um papel importante na atual crise energética, ajudando a ser o primeiro a garantir a segurança, resiliência e sustentabilidade do sistema energético italiano. Não só: a pesquisa mostra que a prioridade da energia hídrica é um recurso estratégico também na política energética que o nosso país deve implementar para atingir os objetivos europeus traçados no estrito prazo de 2030 e depois os objetivos de longo prazo previstos para o ano de 2050 por isso é necessário não só mantê-lo, mas antes de tudo Aumentar a produção de energia renovável produzida por energia hidrelétrica. Como? O estudo oferece uma série de soluções, incluindo a necessidade de fazer Distribuição de investimentos para manutenção e modernização de usinas hidrelétricas Na Itália, para acelerar a transição energética, estudar os limites do atual quadro legislativo e regulamentar europeu e italiano e propor Um novo modelo de alocação de concessões hidrelétricas.

Quais são os problemas críticos e soluções para o setor hidrelétrico De fato, apesar do papel estratégico da hidrelétrica na Itália em termos de sustentabilidade, a situação do setor parece crítica: em primeiro lugar, mais de 70% das usinas hidrelétricas na Itália têm mais de 40 anos e depois 86% das concessões de grandes derivados hidrelétricos já venceram ou vencerão até 2029. O estudo levanta alarmes e destaca a necessidade urgente e prioritária de abordar questões críticas do atual quadro regulatório italiano e abertura de investimentos. Na verdade, a Novas tecnologias e soluções digitais inovadoras Pode garantir maior eficiência, flexibilidade e sustentabilidade para as plantaspara mim. Portanto, é útil implementar Renovação (Modernização) das fábricas existentes, garantindo o máximo aproveitamento dos recursos hídricos. O principal problema é nosso heterogeneidade organizacional em comparação com outros países da União Europeia. Esta situação deve-se, em parte, ao facto de a Itália estar entre os pouquíssimos Estados-membros que adaptaram a sua legislação no sector hidroeléctrico à da União Europeia, que prevê a utilização de Mecanismos de licitação para atribuição e renovação de concessões hidrelétricas, com critérios particularmente restritivos. aqui porque Itália registra prazo máximo para concessões hidrelétricas entre os mais baixos da Europa, com mínimo de 20 anos e máximo de 40 anosPrimeiro: muito poucos em comparação com os 75 anos projetados na França, Portugal e Espanha. READ Stocks, subindo continuam, mas Unicredit e Intesa pesam na Piazza Avari Aos pontos críticos dessa legislação nacional, a Heterogeneidade regional e as regras relativas às formas de transferência e valorização dos bens ao final da concessão.