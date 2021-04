“Coagulação também com Pfizer.” Os dados do relatório da vacina foram divulgados

É 16 de março, um dia após a proibição da vacina AstraZeneca Na Itália. Birpaolo Pelicore, cardiologista e pesquisador do Hospital da Universidade de Glasgow, enviou seus colegas italianos para Mensagem Whatsapp: em 28 de fevereiro de 2021, aproximadamente 10,7 milhões de doses de Pfizer e 9,7 milhões de doses de AstraZeneca foram administradas no Reino Unido. dentro de Eventos adversos Notificado nos dias seguintes à vacinação, ocorreram: ataque cardíaco AZ 36 (17 fatal), Pfizer 30 (6 fatal); AVC A-Z 71 (10 fatal), Pfizer 100 (10 fatal); Embolia pulmonar AZ 13 (1 fatal), Pfizer 15 (1 fatal); Trombose venosa AZ 14 (letal zero), Pfizer 8 (letal zero); Plaquetas baixas (trombocitopenia) AZ 35 (1 fatal), Pfizer 22 (1 fatal). Dead AZ 275, Pfizer 227 “.

Estes são os dados registrados no Reino Unido (em 16 de março) sobre reações adversas após a administração de vacinas AstraZeneca e Pfizer. A imagem parece clara: os casos são muito raros (e muito menos Benefícios: 10.400 mortes de Covid (evitadas na Inglaterra até março de 2021), trombose venosa e deficiência de plaquetas e mortes são quase comparáveis ​​entre os dois. Vacinas para o coronavírus. Porque, então, como Pellicori a IlGiornale.it, Você pode consultar dados constantemente atualizados No site do governo britânicoA AstraZeneca está proibida ou restrita em toda a Europa e ninguém fala sobre o derrame que a Pfizer está tendo?

Não somente. Um mês depois, outro chegou Suspensão. Ele Ela Estúdio A Universidade de Oxford, que ainda não foi publicada em um jornal de comércio e foi validada por outros estudiosos, indica que o número de pessoas que relataram casos Trombose venosa cerebral Após receber as vacinas produzidas pela Pfizer e Moderna, é muito semelhante ao número de casos relatados por pessoas que receberam a vacina AstraZeneca. “Neste estudo – continuamos lendo Localização Do Oxford Institute – de mais de 500.000 pacientes Covid-19, CVT (trombose venosa cerebral, liberada) ocorreu em 39 de um milhão de pacientes. Das mais de 480.000 pessoas que receberam a vacina Covid-19 mRna (Pfizer ou Moderna), 4 em cada milhão têm CVT. A TVC foi relatada em aproximadamente 5 em cada milhão de pessoas após a primeira dose da vacina AZ-Oxford Covid-19. Em comparação com as vacinas de mRna, o risco de contrair CVT Covid-19 é cerca de 10 vezes maior. Em comparação com a vacina AZ-Oxford, o risco de desenvolver CVT Covid-19 é cerca de 8 vezes maior. “

Em sintonia com os estudos universitários na língua inglesa, também “coleta informações”. Carlo Federico Berno, Diretor do Departamento de Microbiologia do Hospital Bambino Gesu de Roma. Virologista, que já estava no dia 13 de abril A. Contando No La 7, “as tromboses são muito raras para todas as vacinas”, confirma A. IlGiornale.it Você está no caminho certo para provar a tese, mas não tem “dados completos ainda”.

Embora você não esteja ciente dos resultados de Oxford ou dos dados publicados no site do governo inglês e publicados pelo Dr. Pelicure, isso será especificamente Pfizer. “Não podemos confirmar – mas não descartamos – – a assessoria de imprensa da empresa responde – a presença de coágulos sanguíneos após a administração do nosso soro. Temos um escritório de farmacovigilância que coleta todos os relatórios enviados diretamente para a agência farmacêutica. Relatórios periódicos da Aifa sobre casos de AVC. Após o tratamento, no momento, a empresa não tem posição oficial sobre isso. ”Mas então, da Pfizer, recebemos a“ posição oficial ”por e-mail.“ Com mais de 200 milhões de doses tomadas globalmente – de acordo com a empresa multinacional. – A Pfizer avaliou os dados gerais de segurança da vacina Pfizer / BioNTech que não forneceu evidências para concluir que eventos tromboembólicos arteriais ou venosos, com ou sem trombocitopenia, representam um risco associado ao uso de nossa vacina Covid-19 .

Os links agora também são negados antes Aifa. no Terceiro relatório Farmacovigilância com vacinas Covid-19 (período de 27 de dezembro de 2020 a 26 de março de 2021) Existem 102 notificações de “morte”, cujas causas estão sob investigação. Em média, há 1,1 casos por 100.000 doses administradas com um mínimo de 0,7 para AstraZeneca e um pico de 2,7 para Moderna. Enquanto a trombose atípica (11, das quais 4 são fatais) é definida como um dos únicos efeitos colaterais potencialmente graves da vacina AstraZeneca.

Uma disposição consistente com a decisão da Autoridade Reguladora Europeia. EU ‘Mãe Ele fala sobre uma “forte relação causal” entre casos de coágulos sanguíneos raros e Vaxzevria, com uma taxa de recorrência estimada em cerca de 1 caso em 100.000. Por outro lado, a Food and Drug Administration não detectou nenhuma coagulopatia rara associada às vacinas de mRna. Depois de “mais de 180 milhões de doses” – eu tenho Anunciar Autoridade Reguladora de Medicamentos dos EUA – “Não registramos” casos de “trombose rara” associada a trombocitopenia “de soros da Pfizer e Moderna.

Mas, então, como explicamos os dados ingleses e o estudo de Oxford que demonstrariam uma trombose rara mesmo para vacinas de mRna? Os dados são “interessantes”, mesmo que ainda estejam no estágio de pré-impressão, por meio Pierre Manuccio Manucci, Um pesquisador da Fondazione IRCCS Ca ‘Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e um membro da equipe de especialistas em supercoagulação nomeada pela Aifa para examinar se um mecanismo imunológico relacionado à vacina está subjacente à rara coagulação do sangue. “Para mim não parece, mas – Prof. ilGiornale.it Manucci – não me surpreenda. Porque, como nas doenças, se o sistema imunológico for estimulado pela vacina, podem ocorrer coágulos sanguíneos, dos mais tradicionais aos mais raros ”.

Em relação à trombose associada Trombocitopenia, de acordo com Dados de Emma Não haverá nenhum caso em 97 milhões de doses de uso de Pfizer, 3 em 84 milhões de casos de Moderna e 62 em 25 milhões de casos com vaxaphria. “Então – continua o professor emérito da clínica – assim como o órgão europeu, que destacou a disseminação da vacina AstraZeneca, identificando 3 casos de trombose venosa rara da vacina mRna. A seguir, trombose venosa clássica e deficiência plaquetária foram encontradas em ambas tipos de vacinas. Outro efeito colateral frequente é em outros medicamentos que não excedem a frequência esperada na população em geral. 8 a 10 vezes menos infecção do que naqueles que foram infectados com Sars-Cov-2. “

No entanto, duas coisas ainda precisam ser esclarecidas. Um. Por que, se os dados britânicos que colocam todas as vacinas no mesmo nível eram razoáveis ​​e a própria Ema encontrou casos de coágulos sanguíneos mesmo depois de administrar a vacina mRna, até agora apenas a vacina AstraZeneca foi investigada? E por que, se no relatório Aifa atualizado de 100 Situações fatais Ele fez 76 Pfizer e 12 AstraZeneca, então apenas a vacina Oxford está na linha de fogo? Uma questão em aberto como o quebra-cabeça da ligação entre a vacina Covid e a trombose venosa rara. Determine o gatilho – Spiega Eric Van Sock, Um virologista da University of Erasmus Medical Center em Rotterdam e co-presidente de um consórcio que estuda o efeito de diferentes vacinas nas células do sangue – será importante para as vacinas no futuro. Podemos contar com vacinas de adenovírus ou teremos que contar mais com vacinas de mRna? Essa será a principal questão no futuro próximo. “