E se tivéssemos dois países em vez de uma Europa?

Separação consensual

Em resumo, poderia ser o cenário de referendo “incremental” que nem mesmo o cientista político mais confiável ousaria assumir: colocar os italianos contra a opção seca, como fez a Grã-Bretanha Ficar como membro da União Europeia ou sair da União Europeia (A mesma simplicidade e clareza ao expressar nossas pesquisas! Nota do Editor), mas amplie para uma terceira hipótese: “Você quer que o governo italiano explore nos próximos 24 meses a possibilidade de dividir ou mesmo reorganizar a atual União Europeia? Em várias unidades? “

É claro que a ordem constitucional italiana não prevê nenhum instrumento para investigar a opinião dos italianos apenas com base em hipóteses políticas.

Portanto, independentemente dos meios alternativos possíveis para iniciar o processo de pensamento reformista (pesquisas de opinião sobre amostras importantes, campanhas na mídia, debates, propostas parlamentares, etc.), a premissa apresentada aqui é apressadamente o redesenho de grupos homogêneos da União Europeia.

Por outras palavras, todos os 27 países sentam-se – começando com o pressuposto agora reconhecido de que a União Europeia é largamente alargada, desigual, articulada e já não funciona – sentam-se à volta de uma mesa e estabelecem em conjunto normas económicas, sociais, históricas e tradicionais, éticas, e linguísticas e religiosas, com base nas quais a Europa poderia ser desmontada, reagrupada e restabelecida.

Supondo que você tenha chegado lá, qual será o resultado final desse trabalho? Ou tudo acaba em bolha de sabão, ou se considera a possibilidade de desmontar o sindicato existente e reagrupá-lo com base nos princípios da homogeneização.

No final, poderia haver dois grupos de países: por um lado, por hipótese, os nove países que assinaram a declaração de proposta da coroa (Itália, França, Espanha, Portugal, Bélgica, Eslovênia, Grécia, Irlanda e Luxemburgo); Por outro lado, os dezoito restantes.

Continuando a especular, pode-se inventar um jogo para dar um título a ambos os grupos.

Esta poderia estar entre as nove “Europa carolíngia”, que, com todas as heresias e licenças históricas possíveis, evoca o império de Carlos Magno que, a partir da França, passou a incluir Bélgica, Holanda, Saxônia, Baviera, Marca de Spagna (o cinto dos Pirenéus) e da Itália tirada dos lombardos.

O outro grupo só pode ser identificado com a “Europa prussiana”, o governante indiscutível de grande parte do leste e norte do continente.

Independentemente dos apelidos e fantasias, quando a tempestade da pandemia passar, ainda temos que começar de novo. “Imagine a globalização dos blocos de solidariedade – diz um observador fiel como a Renault Formica – talvez menores que um continente. Mesmo em caso de risco de não sair da Europa, o importante é que a Europa se mantenha unida. Para reorganizar os blocos, de fato, é necessária uma base teórica, uma perspectiva lógica, possível, no nível humano, em tempos que não são futurismos abstratos. É necessária uma força capaz de liderar esse processo político.

Em suma, é precisamente este o motor do processo de restabelecimento da Europa que, à luz da experiência, recupera o espírito dos Padres para restaurar o espírito e o ímpeto ideal da empresa e impedir a Europa das margens e do PIB que acaba tornando estéril as melhores energias do nosso país.

Esse momentum exemplar foi se esvaindo, como o Sr. de Gasperi temeu por muitos anos nos dialetos proféticos: “Se fôssemos construir apenas administrações conjuntas, sem uma vontade política superior em que as vontades nacionais se encontrem, se esclareçam e se movam em uma síntese suprema, então arriscamos o surgimento desta actividade europeia. “, Comparada com o patriotismo privado, sem calor, sem uma vida ideal. Também, num determinado momento, uma superestrutura pode parecer redundante e talvez até opressora.

Com o tempo, o egoísmo nacional, os interesses partidários, os conflitos míopes e a ausência de qualquer visão da política europeia privaram o ímpeto necessário para uma perspectiva unificada mais convincente. Inevitavelmente, portanto, o debate pró-europeu secou e não pode fazer da Europa um verdadeiro campeão político do mundo.

Questiona-se se uma pequena entidade geográfica, por exemplo apenas nove países, mas coerente, unida por valores, tradições, culturas e economias, pode encontrar um momentum perfeito, o que a torna, apesar de todas as diferenças históricas e linguísticas. , Em grande parte homogêneo. realidade?

Certamente que sim, como veremos, desde que os erros do passado não se repitam em termos de integração política, consenso legislativo e equilíbrio econômico-financeiro.

A França representa a única incógnita, mas decisiva, para uma formação supranacional como a “Europa carolíngia”, adequada para enfrentar o enorme desafio da reconstrução. Se Macron compreendesse o potencial e a complementaridade de parceiros como Itália, Espanha e Bélgica, em termos de ligações estratégicas e capacidades operacionais, e se fosse adquirir a sua nova ciência, não haveria mais problemas.

“Se uma grande nação como a França é reduzida a um papel secundário para a Alemanha, este é o problema dele”, disse Marcelo De Sico, um dos mais inteligentes economistas reais, na reunião da Fundação Roma mencionada, com toda a franqueza. Infelizmente, porém, também intervimos, porque a verdadeira união é sempre a União Napoleónica, e não há nada a dizer, o Franco italiano.

Na única vez em que escrevi em 1993 no Le Monde que a iniciativa deveria ser tomada e o trabalho da União Política Franco-Italiana era necessário, pensei: Alguém iria responder. Ninguém, a França vai ler e dizer, Oh, Italianos! Muito ruim para quem não entendeu. Imagine como seria a federação franco-italiana, principalmente na época em que ainda tínhamos algumas ações do governo e grandes empresas, que não existem mais. Isso era realmente o que precisávamos, mas os casamentos acontecem em duas partes, e o parceiro não está sozinho na decisão ”.

À luz desses elementos, alguns começaram a questionar se “é concebível que dois estados de tradições antigas, parcialmente compartilhados, com influências mútuas amplas, mas diferentes, como a Itália e a França, possam se tornar, pelo menos parcialmente, um único sistema em o nível industrial e financeiro. ”? “

Levando em consideração os requisitos de cada casoO mesmo pode ser dito da outra metade da Europa, que chamamos de “a Prussiana”. Sobre o ímã alemão, aliás, Holanda, Escandinávia e as repúblicas bálticas já estão aliadas da Berlim de hoje.

Os mesmos países de Visegrad, Hungria, Polônia, Romênia, Bulgária, República Tcheca, Eslováquia e os satélites históricos da Alemanha (com os únicos grupos comunistas do século passado) estão agora 100 por cento integrados à indústria alemã, o que é estritamente estipulado pela respectivas economias.

Acontece que os 27 atores que se reuniram em torno da mesa podem se ver concordando em prosseguir com a separação consensual que poria fim à Guerra dos Vinte Anos, que praticamente lutou em todas as grandes áreas de confronto, forçando “a união com pouca importância política e econômica no palco. ”Global.

