Portugal está pronto para um ano histórico

De acordo com os últimos dados divulgados pelo WTTC, em cooperação com a Oxford Economics, prevê-se um aumento de 24,3% face a 2019, representando 20% da economia nacional, o que reforça o papel do sector como grande motor económico.

Segundo a organização, o sector deverá apoiar 1,14 milhões de empregos, um aumento de 126 mil empregos face aos níveis de 2019.

À medida que o governo continua a dar prioridade às viagens e ao turismo, espera-se que as despesas com o turismo internacional e doméstico atinjam 30,7 mil milhões de euros e 17,9 mil milhões de euros, respetivamente.

Uma retrospectiva do ano passado

Em 2023, a contribuição das viagens e do turismo aumentou 8,6%, atingindo 52 mil milhões de euros, o equivalente a 19,6% da produção económica total de Portugal, ultrapassando o pico de 2019 em 19,5%.

O sector empregou 1,11 milhões de pessoas em todo o país, acrescentando 91.000 empregos em comparação com o pico anterior de emprego em 2019.

As despesas dos visitantes internacionais aumentaram 9,2%, para 29,6 mil milhões de euros, enquanto as despesas com o turismo interno aumentaram quase 5%, para 17,2 mil milhões de euros.

“O turismo em Portugal é uma pedra angular da economia do país, impulsionando o crescimento e contribuindo para 1,1 milhões de empregos”, disse Julia Simpson, Presidente e CEO do WTTC.

Os esforços do governo para estimular o turismo têm desempenhado um papel vital na atração de mais visitantes ao país, resultando num crescimento e oportunidades sem precedentes.

“O fluxo constante de turistas de todo o mundo tem contribuído significativamente para a economia, Portugal é um destino turístico de classe mundial e o futuro do setor parece excepcionalmente promissor.”

Como será a próxima década?

De acordo com as previsões do WTTC, as perspectivas para a próxima década são excepcionalmente positivas. Até 2034, este setor deverá proporcionar um grande impulso à economia portuguesa, com uma contribuição estimada em 66,5 mil milhões de euros, equivalente a 22,4% do total da economia.

Espera-se também que este sector em crescimento seja uma importante fonte de criação de emprego, uma vez que se espera que empregue aproximadamente 1,4 milhões de pessoas em todo o país, ou um em cada quatro trabalhadores.

O WTTC conclui: “A próxima década promete ser um período de notável crescimento e transformação para o setor de viagens e turismo de Portugal.”