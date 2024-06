Orsini (Confindustria) e Battuelli (Abadia) concluem com razão o Corriere della Sera

Compartilhar no Twitter Poste no Facebook Compartilhe no LinkedIn Compartilhe via WhatsApp Compartilhar por e-mail

Então, em rápida sucessão, tanto o Presidente da Confindustria, Emanuele Orsini, como o Presidente da ABI, Antonio Batelli, perderam a paciência, desta vez em Corriere della Sera Eles fizeram isso muito grande.

Na verdade, em Dom 24 horas Orsini anunciou ontem que “Fiquei sabendo por alguns jornais que as garantias estatais poderiam representar outro problema para os gastos públicos em nosso país. É uma cláusula que permitiu desembolsar 250 mil milhões. Entendemos que ainda faltam 100 mil milhões, que são empresas que pagam regularmente e o risco de incumprimento permanece.“.

Está conectado sol Hoje, Patuelli foi mais longe, acrescentando que “O presidente da Confindustria, Emanuele Orsini, tem razão sobre a importância das garantias para apoiar as empresasCaso a mensagem não fosse suficientemente clara, foi divulgado um trecho do diário de Orsini (“…Quando leio uma determinada notícia, digo: Cuidado, não é assim…”).

A referência é clara e refere-se ao que foi publicado nela Corriere della Sera no sábado.

Onde lemos que as contas do Estado estão sujeitas a “Nota de 300 bilhões“que pode ter a aparência de”fantasmaVinculada à garantia de 300 mil milhões concedida às pequenas e médias empresas sobre empréstimos concedidos pelos bancos durante a pandemia. E para quem não tem medo o suficiente, falamos sobre “Um personagem hediondo herdado dos anos da Covid “pode gerar” um filme de terror que o Ministério da Economia espera que nunca seja exibido“.

O autor Francesco Verderami afirma que nos bancos haverá “A luz vermelha está acesa“Porque não têm a certeza sobre as datas de reembolso destes empréstimos e, portanto, estão cépticos quanto à capacidade do Estado para o fazer.”Tratamento de solicitações“Para honrar a garantia.Não se sabe neste momento a extensão do impacto do decreto no erário público e se as reservas atribuídas pelo Mediocredito Centrale e pela Sace são suficientes para cobrir eventuais pagamentos em falta.“.

Neste caso, os bancosEles registram o crédito e transferem para o estado“(Estendemos um véu misericordioso sobre a figura…) Porque no final caberá à economia pagar”, e neste caso, “Giorgetti não sabe que caminho tomar”..

Tranquilizemos imediatamente os leitores: é tudo mentira, segundo as tabelas. Orsini realmente perdeu a paciência.

Na verdade, se Verderami tivesse tido paciência para pesquisar e ler o livro Relatório de estabilidade financeira publicado pelo Banco da Itália em 30 de abrilEle teria encontrado escrito (no final da página 22, para evitar o trabalho de procurá-lo) que “…No final de 2023, cerca de 45 por cento dos empréstimos garantidos por uma garantia pública emitida durante a pandemia tinham vencido (entre março de 2020 e junho de 2022).”. Como resultado, o montante de garantias e riscos suportados pelo Estado foi reduzido quase pela metade. Dado que estes empréstimos têm um prazo não superior a 6 anos, estamos agora exactamente a meio caminho.

É o Bankitalia quem sempre nos diz que este risco permanece sob controlo porque “De acordo com informações do Mediocredito Centrale, gestor do Fundo de Garantia às PME, a execução de empréstimos garantidos aumentou em março de 2024 em relação a dezembro, mas Ainda está abaixo das tendências observadas antes da pandemia .“

Além disso, a taxa de deterioração dos empréstimos garantidos por garantias públicas manteve-se firmemente dentro da média, embora ligeiramente superior à dos empréstimos sem garantia e, em qualquer caso, no seu nível mais baixo dos últimos quinze anos. Em suma, as empresas italianas até reembolsam antecipadamente os seus empréstimos e os bancos não precisam de impor uma garantia geral. Na verdade, aqueles empréstimos foram uma verdadeira panaceia para as suas contas, que beneficiaram de receitas sem quaisquer riscos, porque no pior dos cenários o Ministério das Finanças os teria reembolsado.

Sempre o Banco da Itália em Relatório datado de 29 de abril de 2022 Repita isso “No final do ano passado, as empresas que beneficiavam de medidas de apoio ao crédito (empréstimos garantidos e moratórias que ainda não tinham expirado) estavam maioritariamente expostas a riscos baixos.“está dentro Relatório datado de 25 de novembro de 2022 Ele acrescentou que “Fim das moratórias impostas na sequência da pandemia e saída gradual do período de carência para empréstimos garantidos por garantias públicas Isto não se traduziu num aumento significativo dos empréstimos com dificuldades de reembolso “.

Mas se Verderami não quisesse aprofundar-se nesta minuciosa análise das fontes, bastaria-lhe ler o artigo assinado por Laura Serafini no Sole 24 Ore de 13 de junho, onde, embora com um atraso de quase dois meses, comparou antes da publicação do relatório do Banco Itália, ele só conseguia ler o título (“As garantias de empréstimos da Covid foram reduzidas pela metade e o valor caiu para 100 bilhões“).Mas é claro que não existe pior surdo do que quem não quer ouvir.

O calor distorcido nem sequer foi misericordioso com os números porque, como Pancitalia sempre nos lembra, “Desde o início da pandemia até ao final do primeiro semestre deste ano (edição de 2022), os empréstimos desembolsados ​​a empresas apoiadas por garantias públicas ascenderam a cerca de 268 mil milhões de dólares, mais de 90 por cento dos quais podem ser atribuídos aos programas introduzidos com crise e conduzida pelo Fundo Central de Garantia (FCG).“Sendo a garantia de 90% e 100%, para empréstimos superiores ou inferiores a 30 mil euros respetivamente, O montante da garantia pública não foi superior a 210/220 mil milhões , aos quais se somam os 28 mil milhões gastos pela Sace, ambos agora reduzidos em cerca de metade. Isto é muito menos do que os 300 mil milhões anunciados pelo jornal Corriere.

O alerta emitido no sábado também foi infundado por outro motivo. Na verdade, o orçamento do Estado já constituiu, ano após ano, provisões para potenciais perdas. São tão cautelosos quanto ao que o Estado realmente reembolsa aos bancos, que se houver um impacto nas finanças públicas, terá de ser positivo. Menos dores de cabeça, de Giancarlo Giorgetti.

Este é apenas o último episódio de um processo desajeitado de auto-sabotagem das contas do Estado, coincidindo precisamente com o ponto de viragem crucial do início das negociações com a UE no caminho da consolidação fiscal, também em conformidade com regras falhadas que simplesmente precisam de ser eliminadas. . Há poucos dias foi Federico Fubini quem falou sobre “Os sobrenomes italianos são mais pronunciados que os sobrenomes franceses“.Apenas para ser dramaticamente negado primeiro pelos dados e depois por um grande gestor de fundos de investimento citado pela Bloomberg como afirmando que os fundamentos (crescimento, dívida externa e privada) de Itália são muito melhores do que os de França.

Querem assustar os mercados, na esperança de que estes consigam controlar o governo. Mas os investidores leem os dados, reconhecem as fraudes e continuam a comprar Itália.