Da habitação à energia, como é que a inflação afeta o custo de vida em Portugal?

Os preços de bens e serviços são geralmente atualizados no início de cada ano. Mas a espiral inflacionista que assola a Europa está a impulsionar esta modernização. em Portugal: A inflação atingiu 9,0% em agosto (9,1% em julho)De acordo com dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Isto reflecte-se no aumento dos custos dos alimentos, bem como no aumento das rendas, das contas de electricidade, gás e combustível, e dos custos de restauração e actividades recreativas. É por isso que na segunda-feira, 5 de Setembro, o governo português introduziu um conjunto de medidas para ajudar quem vive em Portugal a mitigar os efeitos da inflação nos orçamentos familiares. Mas quão altos são os preços de bens e serviços específicos? Fique a vontade Como irá a inflação afetar o custo de vida em Portugal em 2022.

Aumentos generalizados de preços em vários setores da economia

Todos os bens e serviços relacionados com o setor energético e alimentar são os que mais chegam ao bolso de quem vive em Portugal e assim continuará a ser em setembro. enquanto Energia e alimentos são mais vulneráveis ​​às mudanças na economia globalO Banco de Portugal já alertou que a inflação também está a afetar bens e serviços cujos preços têm sido historicamente mais estáveis. Exemplos disso incluem alguns serviços educacionais e de saúde, aluguéis, restaurantes e cafés.

Naquela hora, Como é que a inflação leva a preços mais elevados em vários sectores da economia portuguesa?? Aqui tudo é explicado ponto por ponto.

As hipotecas são mais caras devido às taxas de juros mais altas

Se comprar uma casa com hipoteca em Portugal, mais cedo ou mais tarde verá um aumento nos reembolsos, se a sua hipoteca estiver indexada à Euribor. Assim, se o empréstimo for indexado à Euribor por 12 meses e for revisto em agosto, será aplicada uma taxa de 1,249% nos doze meses seguintes. Se a taxa negociada for a Euribor a 6 meses, os juros serão de 0,837%. Em ambos os casos, as famílias verão um aumento no pagamento das hipotecas de dezenas de euros.

quase O governo ainda não anunciou nenhuma ação concretaMas o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse que o executivo socialista está “preparado” para aprovar mais medidas para fazer face ao pagamento de hipotecas e ao aumento das taxas de juro.

Comprar imóvel em Portugal: Os preços continuam a subir

Quem já planejava comprar casa está acelerando a compra, provocando uma corrida no mercado imobiliário. Tal como o INE revelou em Junho, Entre janeiro e março de 2022, foram atendidas 43.544 residências, o que representa uma taxa de variação anual de 25,8%. Isto porque os preços das casas aumentaram 17,2% nos primeiros três meses de 2022 em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em média, o custo de aquisição de casa foi de 1.241€/m2 entre janeiro e março de 2021 No mesmo período de 2022 o preço aumentou para 1454 euros/m2 (ou seja, mais 213 euros/m2). Esta tendência ascendente no custo de aquisição de uma casa está a piorar devido à escassez de mão-de-obra na construção e ao aumento dos preços dos materiais.

Preços de arrendamento em Portugal: aumentos modestos em 2023

Os inquilinos podem respirar aliviados até o final do ano. O governo é liderado por António Costa Limitar o aumento dos preços dos alugueres em 2023 a 2% – Note-se que o índice de atualização dos preços dos aluguéis para o próximo ano já estava em 5,43%, impulsionado pela inflação.

No entanto, quem hoje quer alugar casa em Portugal também encontrará o mercado mais inflacionado devido ao desequilíbrio entre a oferta e a procura: As rendas aumentaram 2,7% em julho de 2022 face ao mesmo mês de 2021., segundo os últimos dados do INE. Além disso, os últimos dados do Idealista indicam que alugar casa em Portugal ficou 1,4% mais caro em agosto face ao mês anterior.

Volta às Aulas: Custos aumentaram 16% em relação a 2021

Embora os alunos das escolas públicas em Portugal tenham livros gratuitos até uma certa idade, existem outros materiais escolares que precisa de adquirir para iniciar o ano letivo. Estes também estão se tornando mais caros. Segundo o Jornal de Noticias – que se baseia em vários estudos – para adquirir os materiais necessários são necessários, em média, 350 euros para um aluno do ensino básico e 600 euros para um aluno do ensino secundário. Segundo a mesma publicaçãoOs custos do regresso às aulas aumentaram 16% em relação ao ano passado.

As mercearias mais caras de Portugal

Os alimentos tornaram-se mais caros, tanto por causa como por causa das interrupções no fornecimento de cereais da Ucrânia e da RússiaAumento dos custos de energia e transporte necessários para produzir e entregar produtos, respectivamente. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, os preços dos produtos alimentares não transformados aumentaram 15,44% em termos homólogos em Agosto (13,22% em Julho).

Além disso, um estudo realizado pela consultora Kantar para a Centromarca – associação portuguesa de empresas de produtos de marca – revelou em Maio que O carrinho de compras do consumidor português é o mais pequeno dos últimos quatro anosE também é mais caro. Somente entre os três primeiros meses de 2022 e o mesmo período de 2019, o volume de compras diminuiu 2,8%.

Para fazer face a estes e outros aumentos no custo de vida dos residentes portugueses, António Costa anunciou outras medidas de apoio a introduzir em outubro:

O valor do cheque 125 euros por cidadão não reformado Com um rendimento total até 2.700 euros por mês. O cheque será pago automaticamente através da Receita Federal ou da Previdência Social;

Com um rendimento total até 2.700 euros por mês. O cheque será pago automaticamente através da Receita Federal ou da Previdência Social; Apoio de 50€ para famílias com filhos até aos 24 anos (Valor por agência) também é pago em outubro.

(Valor por agência) também é pago em outubro. Pagamento único Meia pensão adicional para aposentados em 2022 As pensões aumentarão em 2023.

Comer fora em Portugal: Refeições em restaurantes com preços elevados

À medida que os custos dos alimentos e da energia aumentam, O custo de comer fora também aumentou casa. No passado mês de junho, a secretária-geral da Associação da Hotelaria e Restauração de Portugal (AHRESP), Ana Jacinto, apresentou ao ministro da Economia um “amplo conjunto de medidas de apoio às empresas de restauração” e similares, para contrariar o “impacto anormal”. Alertou, citando a Lusa, que estas coisas “ainda não são bem-vindas” até agora.

Em Espanha, houve um aumento na energia e nas matérias-primas Liderou dois em cada três restaurantes a aumentarem os preços do menu diário entre 5% e 10% Entre novembro de 2021 e abril de 2022, informou o El Pais.

Preços dos combustíveis: Medidas em vigor devem ser mantidas

O governo decretou reduções de ISP no custo dos combustíveis, resultando numa redução equivalente à aplicação de uma taxa de IVA de 13%. Esta medida será mantida até ao final do ano. A atualização do imposto sobre carbono também permanecerá suspensa até o final de dezembro. Apesar disso, dado O contexto da guerra na UcrâniaO preço de venda do gasóleo normal subiu 10 cêntimos por litro no início de setembro, para 1,88 euros por litro. No entanto, o preço da gasolina deverá estabilizar nos 1,78€/litro.

Custo elevado da eletricidade e do gás: Há mais medidas de apoio

Com a crise energética na Europa, os preços da eletricidade em Portugal subiram 35% no início de setembro, para 365,33 euros por megawatt hora. O sexto mais caro no geralSegundo dados oficiais. Para fazer face a este aumento, o governo socialista decidiu reduzir o imposto sobre o valor acrescentado no fornecimento de eletricidade dos atuais 13% para 6%, medida válida até dezembro de 2023.

No caso de um aumento nos preços do gás, o governo determinou Preços máximos por barril. Por exemplo, um barril de 13kg de butano tem um valor máximo de 29,47€. Além disso, o governo de António Costa anunciou na segunda-feira que vai permitir o regresso dos consumidores de gás ao mercado regulado. O Primeiro-Ministro explicou que, portanto, “um casal com dois filhos verá uma diminuição do preço da sua fatura em 10% se passar do mercado livre para o mercado regulado”.

Observe que Portugal terá de reduzir o consumo de gás em 7% entre agosto de 2022 e março de 2023É uma medida de solidariedade com os países europeus, a fim de mitigar os efeitos da potencial redução do fornecimento de gás russo em território europeu.

Aumentar os empréstimos ao consumidor para cobrir despesas

Um aumento descontrolado nos preços faz com que os consumidores peçam mais empréstimos para pagar despesas como material de volta às aulas, férias e reformas residenciais. Os últimos dados divulgados pelo Banco de Portugal revelam que O volume de empréstimos ao consumo aumentou em 2021 e 2022 e atingiu um máximo histórico em julho de 2022.Concessão de 20.325 milhões de euros. Neste caso, as taxas de juros são superiores a 7,5% em janeiro de 2022.