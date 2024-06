Por que você está lendo este artigo? António Costa será o próximo presidente do Conselho Europeu. Boas notícias para quem insiste em acreditar na justiça. O ex-primeiro-ministro de Portugal foi forçado a renunciar devido ao caso de surrealismo judicial, com uma identidade equivocada que virou a política do país de cabeça para baixo.

De costa a costa, do pó à vitória. Independentemente das posições políticas, o regresso à cena do antigo Primeiro-Ministro português, António CostaSão boas notícias. A presidência do Conselho Europeu é uma recompensa para um político atingido por um impressionante caso de aborto espontâneo.. O erro de identidade levou à demissão do Primeiro-Ministro. Pode parecer brincadeira, mas não tem graça, pelo contrário. É válido tanto para Portugal como para Itália, tanto para a esquerda como para a direita: Cada vez que um político é forçado a renunciar sem uma condenação definitiva, é um minigolpe. Felizmente para ele e para aqueles que ainda acreditam na justiça, a carreira de António Costa pode ser retomada.

Antonio Costa O Errado, Surrealismo Judicial Português

Durante muitos anos Costa foi um dos A maioria dos primeiros-ministros de esquerda na Europa, é muito popular no seu país e respeitado internacionalmente.. Porém, no final de 2023, ele se envolveu em uma investigação complexa Sobre corrupção Diz respeito a vários membros do Partido Socialista Português, do qual foi secretário, bem como a vários dos seus colaboradores. Poucos dias depois da demissão de Costa, descobriu-se que a Procuradoria-Geral da República cometeu um grande erro de transcrição nos documentos de investigação..

O António Costa que apareceu no texto que virou a política portuguesa do avesso não foi António Costa, Primeiro Ministro de Portugal. Leu bem: os juízes redigiram mal o texto principal do alegado caso de corrupção que levou à demissão de todo o executivo português. O Ministério Público português reconheceu francamente esse nome Antonio Costa, que foi citado nas audiências do escândalo de corrupção, tem a palavra “Silva” ausente dos autos“.

Tragicomédia judicial

Portanto, o Primeiro-Ministro não deveria ter aparecido no registo dos suspeitos, no entanto Ministro da Economia portuguêsAntonio Costa Silva, especificamente. Mas é lamentável que António Costa – que lidera o governo do país desde 2015 – tenha entretanto demitido. Assim, Portugal, no meio da discussão da lei orçamental, encontrou o seu governo frustrado e foi forçado a regressar às urnas três meses antes..

Tragicomédia à portuguesa, quase nos faz reavaliar a interferência injustificada do poder judicial na nossa política local. Há muitos anos que reclamamos dos desarmes e das bombas-relógio da equipa italiana Toga, que pelo menos conseguiu manter o seu nível de forma – ao contrário dos seus colegas portugueses. Mas a substância muitas vezes permanece desconhecida. Os contornos da história e da investigação permanecem vagos. Começando com um A questão corre o risco de se tornar retórica há já algum tempo: Porque é que o Primeiro-Ministro se demitiu? Numa curta conferência de imprensa em 7 de novembro, Costa declarou a sua inocência e disse que renunciou “com a consciência tranquila”. Um princípio básico permanece: Antes de emitir decisões informativas, é necessário aguardar o resultado do julgamento que levou à condenação dos arguidos.

Em Portugal como em Itália: pequenos golpes judiciais

A história de António Costa tem um duplo final feliz. Em primeiro lugar, não houve mais desenvolvimentos na investigação que viraram Portugal de cabeça para baixo e, na verdade, colapsaram parcialmente. Assim, finalmente, o ex-primeiro-ministro pôde regressar à política. Fiel ao princípio que deve ser sempre aplicado desde Portugal, passando por Itália e Europa. Na dúvida pro rio. Independentemente de o arguido ser um político ou um homem comum, de direita ou de esquerda, em Portugal ou em Itália. Se essa pessoa “culpada” fosse forçada a demitir-se, não seria simplesmente uma questão de indignação judicial ou mediática: Estamos enfrentando outro pequeno golpe. Por trás da farsa do caso António Costa houve uma tragédia com final feliz, bem conhecida nas nossas latitudes. Esta é uma subversão enganosa e coercitiva da vontade popular. Mas a última palavra sobre a história ainda não foi dita. No entanto, António Costa continua sob investigação do Ministério Público português: Se for formalmente acusado, provavelmente surgirá um problema político com a sua nova posição como Presidente do Conselho Europeu.