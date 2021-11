Salário mínimo, o ponto de inflexão começa no nível europeu

O Parlamento Europeu deve aprovar na próxima semana Sugestão de direção Elaborado pela Comissão Europeia sobre o salário mínimo.

A diretiva contém diretrizes para garantir um nível de vida decente para todos os trabalhadores assalariados.

Esta é uma boa notícia: o salário mínimo europeu é um princípio que tem sido discutido há anos, mas tem dificuldade em ser alcançado.

Não, o salário mínimo não mata a economia

A questão da fixação de salários mínimos é um dos temas mais discutidos da economia. O argumento tradicional de que um salário mínimo “estagnaria” os mercados de trabalho e criaria desemprego para os próprios trabalhadores que você deseja proteger tem pouco suporte empírico.

É interessante notar que um dos estudos mais famosos de David Card, pelo qual ganhou o Prêmio Nobel em 2021, Mostre que o emprego geralmente não é afetado pela introdução de um salário mínimo.

Outros estudos sugerem que salários mais altos tendem a aumentar a produtividade (se você paga melhor, você é mais produtivo; se você for mais produtivo, você recebe um pagamento mais alto, como a Vulgate gostaria). Finalmente, um salário mínimo adequado terá implicações importantes para a inclusão social e a igualdade.

As mulheres estão sobre-representadas em setores onde os salários são baixos (por exemplo, cuidados aos idosos e o público em geral) e onde um salário mínimo adequado tem um impacto significativo.

Portanto, é difícil imaginar melhorias significativas na igualdade de gênero nos salários se não aumentarmos os salários na extremidade inferior da distribuição.

Pelo contrário, após a crise financeira de 2008, a desigualdade salarial aumentou precisamente porque os salários mais baixos (vítimas das políticas de consolidação orçamental) continuaram em jogo.

A Europa tem poderes limitados (mas não zero)

Vinte e um dos vinte e sete países da União Europeia têm um salário mínimo legal; Nos restantes seis países (Áustria, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Itália e Suécia), a negociação coletiva desempenha um papel importante na determinação dos salários.

Mesmo onde existe, o salário mínimo é geralmente insuficiente para garantir um salário justo e um nível de vida digno, que são um dos eixos do pilar europeu dos direitos sociais.

Em 2018, em apenas quatro estados membros (França, Portugal, Eslovênia e Romênia) O salário mínimo era superior ao valor vinculado à linha de pobreza60 por cento do salário bruto médio. Por este motivo, a proposta de diretiva é um importante passo em frente.

No entanto, as competências em assuntos sociais (especialmente o mercado de trabalho) permanecem nas mãos dos Estados membros. A Europa pode desempenhar um papel catalisador e observador, no máximo.

Por esta razão, a directiva aprovada não propõe a introdução de um único salário mínimo europeu (o que, no entanto, não faria sentido economicamente) nem menos, um nível mínimo para cada país proporcional ao salário médio.

Em vez disso, a proposta visa definir padrões comuns de salários justos e padrões de vida decentes que devem ser alcançados em cada país de acordo com os costumes e instituições vigentes. Com efeito, a UE dotar-se-á de um instrumento de pressão coletiva, numa espécie de jogo de reputação.

A Comissão propôs um acompanhamento contínuo do progresso através de relatórios anuais ao Parlamento Europeu e ao Conselho da União Europeia, como parte do Semestre Europeu (que foi criado especificamente para coordenar as políticas dos Estados-Membros).

O que é uma recompensa justa?

É difícil definir a definição de um salário justo e um padrão de vida decente. Para isso, a orientação proposta sugere o uso de diferentes métricas.

Primeiro, o limite de renda média de 60 por cento, que é uma boa aproximação dos salários que permite a um trabalhador em tempo integral evitar viver na pobreza.

No entanto, referir-se à renda média pode ser problemático em casos onde a distribuição é altamente polarizada, com muito poucos salários altos aumentando a renda média e muitos trabalhadores de baixa renda reduzindo a renda média (indicando o nível de renda do trabalhador que está no Centro de distribuição).

Portugal encontra-se nesta situação: o salário mínimo é considerado insuficiente para garantir um nível de vida adequado apesar de se situar acima dos 60 por cento do rendimento médio, devido ao elevado número de trabalhadores com baixa e muito baixa remuneração.

Por esta razão, por sugestão de vários economistas do trabalho, a Comissão e o Parlamento recomendaram aumentar o salário mínimo para pelo menos 50% da renda média (mais 60% da renda média). Se esse duplo padrão fosse aplicado, todos os 21 países, exceto Eslovênia e França, teriam de aumentar o salário mínimo legal.

A outra variável que a diretriz visa monitorar é a cobertura da negociação coletiva, que é um obstáculo aos cortes salariais (razão pela qual seu perímetro foi encolhido em muitos países durante os anos de austeridade e desvalorização da moeda interna).

O projeto de orientação observa que, na maioria dos Estados membros com altos níveis de salário mínimo em relação ao salário médio, a cobertura da negociação coletiva excede 70 por cento e espera aumentar gradualmente para 80 por cento (especialmente em países como o nosso, sem limite de salários mais baixos) .

Em suma, se é verdade que as competências europeias em termos de salários mínimos são limitadas, então a diretiva que o Parlamento irá votar nos próximos dias constitui um indubitável passo em frente no estabelecimento de padrões para salários justos e na colocação dos Estados acima das suas próprias responsabilidades em termos de apoio às pessoas de baixa renda. A bola irá então para o Conselho da União Europeia, onde estão representados Chefes de Estado e de Governo, para aprovação final do texto. Para evitar surpresas desagradáveis, a sociedade civil precisará estar vigilante e fazer sua voz ser ouvida.

