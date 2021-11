Outras 500.000 pessoas podem morrer na Europa em março

Outras 500.000 pessoas na Europa podem morrer de complicações atribuídas ao coronavírus até março. O alarme vem do diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa, Hans Kluge, que se disse “extremamente preocupado” com a nova onda de infecções no velho continente. Kluge disse que o aumento se deve à temporada de inverno, baixa cobertura vacinal da população e aumento da transmissibilidade da variante delta.

Leia também

“A Covid-19 se tornou mais uma vez a principal causa de morte em nossa região”, disse ele em entrevista à BBC, acrescentando “sabemos o que precisa ser feito” para combater a doença. A única maneira de evitar um alto índice de mortalidade é vacinar contra o coronavírus e cumprir as regras de distanciamento social. “Mais uso de máscara também pode ajudar”, acrescentou.

Bear Cluj, A vacinação contra o coronavírus deve ser considerada obrigatória apenas como um ‘último recurso’ para conter a infecção. O diretor da OMS para a Europa disse que seria “muito apropriado” iniciar um “debate jurídico e social” sobre o assunto.

“Primeiro, existem outros meios, como o Corredor Covid”, disse Kluge, acrescentando que “não é uma restrição à liberdade, mas sim uma ferramenta para preservar nossa liberdade individual”.