Gêmeos e Virgem procuram uma nova inspiração

No ranking dos horóscopos mais afortunados, durante a semana de segunda-feira, dia 22, a domingo, dia 28 de novembro de 2021, veremos os sinais de uma explosão de fogo. Aqui estão todas as previsões astrais para a próxima semana para todos os signos do zodíaco.

em um Classificação dos sinais mais sortudos De acordo com as previsões do horóscopo para a semana de segunda-feira, 22 de novembro a domingo, 28 de novembro de 2021, os signos de água, aceitos por Marte, e os signos de terra, apoiados por Vênus, se juntarão aos signos de fogo. Na verdade, o Sol e Mercúrio transitarão de Escorpião para Sagitário esta semana.

Horóscopo, classificando os sinais da sorte para a próxima semana

Mercúrio em Sagitário torna os signos de fogo mais autoconfiantes, como se desejado! Portanto, mais do que de costume, eles não usarão a razão, a diplomacia, ou mesmo pesarão os prós e os contras antes de tomar uma decisão e declarar suas intenções. Cada um por si.

12. Aquário

Eles vão continuar te dando nos nervos, de novo durante toda a semana, mesmo quando alguém faz coisas que são intoleráveis ​​para você, mas obviamente sem malícia. Ai de quem se atrever a mandar uma mensagem no WhatsApp escrita em letras maiúsculas e o cancelamento imediato do número para quem tiver a infeliz ideia de te deixar uma voz. Com efeito, como em Portugal a partir desta semana é proibido contactar colaboradores e colaboradores a partir das 18h00, também necessita do mesmo tratamento mas mesmo de familiares e amigos.

11. Leon

Você conhece o Leo naqueles dias em que você mordiscava a pele perto das unhas como um castor em plena atividade para construir uma toca para o inverno? Aqui, tenho certeza que você sabe porque esta, como milhares de outras formas de estresse agudo, esta semana assumirá todas as suas ambições de se tornar sua única razão de ser durante o dia. Quando isso acontecer, sempre recomendo usar a água como ingrediente para liberar a energia: um banho quente, ducha, chá de ervas, mas até uma ida à banheira civil está bom.

10. Toro

Tudo sobre o gerenciamento cuidadoso do seu dinheiro, do espaço da sua casa e até mesmo do seu reino indiscutível, a geladeira, o deixará estressado esta semana. Você pode até ficar com uma despensa vazia, uma troca de guarda-roupa ainda a ser feita e uma série de despesas com cartão de crédito que você acabou de limpar de todos os vestígios de sua mente. Será necessário fazer um curso intensivo de manutenção da casa impenetrável ao Marte oposto.

9. Áries

Você ainda terá uma grande vontade de reclamar, por amor acima de tudo, mas também em geral, apenas por diversão.Se sua discordância não acontecer em 4 atos como tragédias gregas. Talvez gostemos mais de você quando você ronca, mas em silêncio. Anote sua angústia porque alguém, ao contar, até se tornou um clássico da literatura alemã.

8. Câncer

Você se sente como se estivesse em um episódio de Happy Days, mas, em vez de ser a irmã mais nova de Ricky Cunningham, você é o próprio Fonzie quando ele estala os dedos e se fecha no chuveiro com uma garotinha de saia larga. É claro apenas após o trabalho do músico com um soco. Tudo isso para dizer que você se sente sexy de uma forma absurdamente sexy, mas que não será tão mimada e doce quanto esperava. Saiba que a surpresa ainda é linda.

7. Libra

Se uma pessoa vier a você nesta semana em busca de conselhos sábios e uma pessoa amadurecida a trouxer de volta ao caminho certo da sanidade e de um estabelecimento frutífero, ela estará na pessoa errada. Pelo contrário, digamos que tudo o que parece harmonioso e tão calmo como a superfície das águas de uma piscina local antes do início de uma competição de mergulho, te magoa de morte.

6. baleia

Quem tenta compreender as suas falas, sobretudo as mais românticas, criativas e fantasticamente imaginativas, vai falhar esta semana mais do que o normal como quem procura encontrar sentido nas canções do Vasco. Porém, desde que o mundo começou, as canções do Vasco choram muito, acendem os isqueiros e lembram os entes queridos do passado. Você também vai nos mover, mesmo se nos deixar um adesivo com uma lista de compras: é o poder da poesia.

5. Virgem

Certamente você não tem intenção de abrir mão de toda aquela autoconfiança que tem desfrutado nas últimas semanas e que ama tanto que pode facilmente passear pelas ruas de sua cidade ou aparecer na bilheteria do filme em uma sereia vermelha maxi vestido como Lady Gaga na estréia da Casa. da Gucci. Então, quando você vê que Mercúrio chega perto de destacar sua primazia intelectual, você sente que tem que dar o seu melhor como a melhor classe no exame da 5ª série.

4. Gêmeos

Mercúrio, o planeta do pensamento, está bem em oposição a você, por causa do universo e não por sua culpa, seus pensamentos estarão cada vez mais distantes da realidade. Como as estrelas de outras galáxias, até no seu caso, o Gêmeos que vemos na nossa frente a anos-luz de distância com sua cabecinha … Quem sabe se conseguirá descer para a terra. Por outro lado, suas travessuras serão muito interessantes.

3. Escorpião

Parece Freccia Rossa Milano Napoli sem parar, em uma estrada livre, os ventos estão a favor e não há trem estacionado em seus trilhos. É praticamente impossível recuar e, mesmo que haja um pombo no seu caminho, não planeje mudar seus planos para torná-lo vivo. Claro, em alguns casos você pode parecer difícil, mas tenho certeza de que adora esse papel como Uma Thurman em Kill Bill …

2. Capricórnio

Você se sente tão pronto quanto Kate Middleton para assumir o trono, mesmo contra aqueles que, estritamente falando, estariam mais certos. Digamos que você tenha trabalhado muito para chegar onde está, mas, a partir dessa posição, você olha para todos com desprezo, como uma professora de ensino fundamental quando seus alunos se inclinam sobre uma carteira para fazer o dever de matemática. Em suma, apesar de Vênus, você está pronto para abrir mão de qualquer sentimentalismo, desde que esteja certo.

1. Sagitário

Quando você se sente feliz, nem precisa saber por quê! Vamos encontrá-lo rindo sozinho como um bobo, mas acredite, seu sorriso é contagiante e acima de tudo gera um pouco de inveja porque você pode ver que é totalmente espontâneo. Parece que você nem precisa fazer nenhum esforço para dizer e fazer a coisa certa e até mesmo beijá-lo. Obviamente, a língua livre que Mercúrio lhe dá em seu signo fará todo o resto.