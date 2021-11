Bônus e descontos: o que realmente mudou em janeiro

Poucos sabem disso, mas há cerca de 80 em andamento bônus NS Descontos Imposto a ser revisado, confirmado ou eliminado em 2022.

Quais são os benefícios

De camas e aluguel a cuidados de saúde ou construção, existem muitas medidas que o governo lançou em 2021 para economizar alguns centavos para os italianos ou devolver-lhes algumas das despesas em que incorreram. O problema, na verdade, é que muitos não são usados ​​e é por isso que o Palazzo Chigi está planejado para eliminar aqueles que falharam em favor de promover ou manter as franquias que tiveram mais sucesso.

O que resta em 2022

Em 2022, todos os subsídios da pátria serão confirmados, embora parcialmente modificados. Como acabamos de ver em Giornale.it, o Superbonus 110% é prorrogado até 2023 enquanto para vilas e outras estruturas residenciais, a concessão só pode ser usada até 31 de dezembro de 2022 e com uma receita não superior a 25 mil euros por ano. Fachada em fachadas está 90% em voga e cairá para 60% no próximo ano, enquanto ecobonus e sismabonus estão confirmados também para 50% de renovações a um custo máximo de € 96k por unidade habitacional.

Outros benefícios da casa que também ficarão no ano que vem são todos os créditos fiscais sobre móveis e ar condicionado, há o bônus da água que acabamos de escrever no jornal, os da luz, gás e água potável, descontos para menores de 36 anos na primeira casa e o bônus verde. Concessões de automóveis: 100 milhões de euros adicionais para estimular a compra de automóveis elétricos e de baixas emissões. Foi confirmado o abono individual por filhos, cujo valor será calculado com base no ISEE e contemplará todos os incentivos relativos a bebês, mães e pais separados e divorciados. Em 2022, haverá espaço para incentivos ao trabalho e ao emprego permanente para menores de 36 anos e maiores de 50 anos.

Decodificador de TV

Com a mudança da radiodifusão digital terrestre e o escurecimento gradual dos canais, ficam os bónus de TV e set-top box com 20% de desconto na compra de TVs com um máximo de € 100 (Isee não conta) e € 30 também para descodificadores mas com um rendimento até € 20 mil. Existe sempre um financiamento cultural no valor de 500 € para despender em produtos e atividades culturais, conforme referido acima Laligerotti, bem como a “Carta do Professor”, 500 euros para atualização profissional. Descontos no ponto de venda até 30 de junho de 2022 graças a um crédito fiscal de até 100% em vez de 30% para comissões de transação.

O que vai desaparecer no próximo ano?