Turismo de golfe: Roma l’IGTM – International Golf Travel Market 2022

Coordenação com Escritório de convenções Roma-Lazio, a contribuição essencial da região do Lácio e da ENIT e graças ao apoio dos operadores, liderados pela Fiera Roma, mais um passo essencial foi adicionado no caminho para a Ryder Cup 2023 para a cidade de Roma: IGTM 2022 Acontecerá em Roma de 17 a 20 de outubro, entre as Suites Nuova Fiera Roma, Sheraton Parco de ‘Medici e Cinecitta Studios.

IGTM é o maior evento B2B do mundo para o setor de turismo de golfe, um nicho em rápida expansão que sempre é caracterizado por estadias de média / longa duração, poder de compra significativo do viajante e uma forte tendência para se mover dentro dele. Todos os anos, entre os estandes de feiras, encontram-se mais de 1.200 compradores e operadores, que gerem quase todos os fluxos internacionais relacionados com este segmento específico do mercado turístico. Roma, que nunca sediou este evento no passado, está atraindo muito interesse dos compradores, que estão ansiosos por chegar há um ano a uma cidade que se tornará o centro do mundo dos esportes e não apenas durante a Ryder Cup 2023 .

O evento internacional mais importante para a promoção do turismo de golfe chega a Itália nestes dias e está programado para acontecer no Celtic Manor Resort em Newport (País de Gales, Reino Unido) onde o evento foi anunciado e onde este ano a Enit colocou 180 compradores em contato com centenas de fornecedores e autoridades locais. A pandemia revolucionou a forma de pensar do turista que busca experiências ligadas ao regional e profundas e conectadas à natureza. Ter o Igtm na Itália e em Roma é uma oportunidade imperdível. O turismo de golfe é um setor competitivo que contribui para a posição da Itália no cenário turístico internacional. O evento já mostrou que contribui para o aumento do PIB do turismo nos países anfitriões. A expectativa é de crescer US $ 5,36 bilhões em 2020-2024, depois do COVID-19 “, anunciou o chefe da Enet. Giorgio Palmucci.

Segundo estatísticas da European Golf Association (EGA), existem cerca de 1.400 campos de golfe nos países europeus mediterrânicos, dos quais 170 no litoral, 73 em Espanha, 33 em Portugal, 25 em Itália, 19 em França, 12 em Turquia. Na Itália, existem 90.229 jogadores em 386 campos de golfe (dos quais 140 têm pelo menos 18 buracos). 104 clubes de golfe são designados pela FIG (Federação Italiana de Golfe) com um caráter turístico. O golfe ocupa o quinto lugar entre os esportes comercializados nos mercados internacionais de corretagem de turismo para a Itália (14,4%), depois do ciclismo (36,1%), esqui (25,8%), trekking (24,7%) e cálcio. Existem 1,8 milhões de impressões associadas ao turismo de golfe (3,9 milhões de impressões considerando aqueles que permaneceram na Itália por outros motivos, mas jogaram golfe durante as férias). Quanto às férias esportivas na Itália, os estrangeiros são os que mais gastam entre fevereiro e abril, 35,3% do total. O gasto total atinge o pico nos meses de verão: cerca de 38,0% entre julho e setembro.

A missão é fruto de um grande trabalho em equipe da Enit, da Região do Lácio e do Escritório do Congresso de Roma e do Lácio.

Membro do Conselho Regional de Turismo Valentina CorradoOs presentes na cerimônia comentaram o seguinte:

“Depois de Marrakesh e Cardiff, cabe à nossa região sediar o IGTM. A vitória da candidatura é uma notícia que saudamos com entusiasmo, pois representa uma oportunidade única de avançar nas políticas de promoção do turismo em que estamos trabalhando.

Ser protagonista deste grande evento comercial, mostra como a Lazio está pronta para enfrentar novos desafios e como é importante trabalhar em sinergia com o Gabinete de Congressos de Roma e Lazio, Fiera di Roma e ENIT. As exposições setoriais representam uma oportunidade valiosa em termos de crescimento e desenvolvimento econômico,

Uma oportunidade de valorizar o potencial e as características do nosso território para compradores e grandes players internacionais do turismo.

A IGTM será especialmente assim, já que em 2023 os olhos do mundo do esporte estarão voltados para a região do Lazio, que receberá a Ryder Cup 2023, a competição internacional de golfe mais famosa de Gidonia. Entusiasmo e entusiasmo já estão no ar. ”

O chefe do Bureau da Conferência em Roma e Lazio confirma – Stefano Fiore: “A entrega do bastão a Roma é mais um forte sinal para a retomada do setor de exposições / conferências, que se encontra entre os setores mais devastados pela onda da epidemia e dos quais ainda hoje é difícil sair. verdadeiro sucesso para o destino, para provar que Roma e Lazio ainda têm potencial para explodir como Golfe, luxo, casamento e automóvel, bem como claramente Congresso. ”

além disso Maria elena rossi, ENIT Diretor de Marketing acrescenta com entusiasmo: “Ter IGTM na Itália e Roma depois de anos no exterior é uma oportunidade imperdível. O evento já demonstrou contribuir para aumentar o PIB do turismo nos países anfitriões. A indústria do golfe é resiliente e nos fornece números estimulantes. Deve crescer US $ 5,36 bilhões em 2020-2024, após COVID-19, avançando para uma taxa composta de crescimento anual de 4% durante o período de previsão (11% até 2029).

Acabou assim Pietro Bichenetti – Director Geral Fiera Roma: “Estamos orgulhosos, muito satisfeitos, que depois de três anos de intenso trabalho possamos finalmente dizer que o conseguimos! IGTM 2022 estará em Roma. Para toda a economia italiana, especialmente a economia do turismo, este é um sinal muito importante que finalmente lançamos depois de Os momentos sombrios da epidemia. Graças ao trabalho em equipe que temos feito, poderemos realizar este evento muito importante que certamente será a força motriz de outros eventos internacionais, como muitos eventos já foram criados e desenvolvidos pela Fiera Roma. ”