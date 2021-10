Aquecer a sua casa sem fogões e radiadores: como fazer

Se você não tem radiadores em casa, existem alternativas viáveis ​​para aquecer a casa sem o uso de aquecedores elétricos caros.

Embora eu todos os dias frio primeiro Já apareceu na maioria das áreas País bonito. Por isso, muitos Familias italianas Eles estão tomando precauções para compensar Diminuição lenta e gradual da temperatura.

A maioria das casas são equipadas com radiadores ou aquecedores elétricosMas quando essas ferramentas não estão disponíveis em casa (ou você decide descartá-las por causa do custo), como o problema pode ser resolvido tentando conter os custos?

Aquecimento doméstico: alternativas econômicas para radiadores e fogões elétricos

Para não afetar o Faturas experimentando aumentos neste estágio travessia silenciosaE Existem duas opções básicas.

O primeiro é mais adequado para grandes ambientes, como lofts ou espaços abertos, onde você deseja criar uma atmosfera de lareira. Este é um fogão de biomassa como um fogão que contém pellets, pedras, etc. Alguns deles, sendo movidos a ar, permitem que o calor circule no ambiente e garantam um nível de aquecimento satisfatório. Quanto ao consumo, varia conforme o tamanho do fogão e quando fica nele.

A segunda hipótese (não para economia ou importância) Refere-se a painéis ou painéis radiantes infravermelhos. Mais adequados para pequenos espaços, permitem-lhe manter a sua casa aquecida e ao mesmo tempo poupar espaço (os painéis são fixados à parede) e não têm de lidar com ruídos incómodos.

Este sistema Funciona diretamente em paredes e objetos E por sua vez, tem uma grande vantagem em termos de consumo, visto que Eles limitam a dissipação de calor tanto quanto possível.

Leia também >>> Contas salgadas: nos preocupamos com o aquecimento

Além de serem aliados importantes no frio do inverno, os sistemas acima Também é mais compatível esteticamente com estilos de móveis modernos. radiadores NS fogões elétricos Às vezes, eles podem se sentir deixados para trás. uma Fogão a pellets ou painel infravermelho Ele positivamente salta mais e mais aos olhos.