A antiga moeda italiana que vale uma fortuna! Descubra o seu incrível valor

É incrível, mas às vezes uma moeda antiga da antiga lira pode literalmente atingir números surpreendentes. Você acha que ele é? Descubra o valor excepcional desta moeda rara.

Entre as moedas antigas, existem muitos exemplares que hoje valem uma verdadeira fortuna. Isso é verdade, porque a lira não só nos deixou lindas lembranças, como também conseguiu nos fazer sonhar hoje.

São moedas particularmente raras e, por isso, muito procuradas por colecionadores e entusiastas da numismática. Devido ao fato de que essas amostras da lira antiga têm uma demanda de mercado muito maior do que a oferta, elas conseguem atingir um preço em dinheiro muito interessante e às vezes inesperado. Assim como a antiga moeda italiana da qual falaremos hoje.

Como sempre, antes de saber de que moeda estamos falando e qual é o seu valor atual, devemos lembrar que nem todas as moedas recebem avaliações monetárias dignas de nota. Na fase de avaliação, de fato, existem alguns critérios importantes a serem considerados, porque afetam fortemente o valor das moedas tanto negativa quanto positivamente.

Em primeiro lugar, como mencionado anteriormente, o valor da moeda é afetado raridade. Seria difícil encontrar um exemplar cunhado em um número limitado de peças, portanto, a demanda do mercado seria maior que a oferta. Como resultado, um valor de venda muito maior. Mas a raridade nem sempre é suficiente, porque colecionadores de moedas e entusiastas também estão interessados ​​nela Estado de conservação de amostras. Uma moeda rara com arranhões ou sinais de desgaste pode não receber ofertas atraentes. A música muda se você encontrar uma peça em perfeitas condições, que no jargão se chama Fior di Conio. No caso de uma moeda rara e não circulada, ela pode atingir números realmente inesperados.

A velha moeda italiana que vale uma fortuna

A peça de que falamos hoje faz parte das amostras que foram cunhadas nos anos após a Segunda Guerra Mundial, especificamente estamos falando da famosa peça 1 quilo de laranja. A moeda é feita na Itália e apresenta uma representação de uma laranja inteira com um galho e folhas no reverso. Daí o nome 1 lira laranja.

lá 1 libra de laranja Foi cunhada de 1946 a 1949, mas as mais raras e procuradas, hoje em dia, são as feitas em 1947. Neste caso, uma lira laranja pode mais de 1.000 eurosdesde que seja mantido em perfeitas condições, portanto, Fior di Conio.

Resumindo, um valor nada mau para um “pequeno troco” que podes encontrar no fundo da gaveta dos teus avós!