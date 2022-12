Os médicos fingem, mas devem pedir a balança. Bennisi explica porque

A pandemia expôs as fraquezas e deficiências do sistema de saúde italiano, que carece de pessoal e recursos. Por esta razão, a ratificação do Mecanismo Europeu de Estabilidade é agora mais oportuna do que nunca

No dia 15 de dezembro, médicos hospitalares e médicos locais vão às ruas para “proteger” o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e aumentar o financiamento na lei do orçamento. O evento acontecerá em Roma. Em preparação para a greve, algumas vozes foram levantadas sobre a greve. Acalme-se imediatamente, lembrando-se do “Juramento de Hipócrates” que é o juramento que médicos, cirurgiões e dentistas fazem antes de iniciar a prática e que constitui uma verdadeira carta ética para a relação entre profissionais e pacientes.

Como reiteradamente enfatizado nesta manchete, a pandemia expôs as dificuldades de toda a estrutura do SNS, evidenciando problemas críticos – no hospital e no território – que antes estavam disfarçados. Os sindicatos dos médicos e a Federação Nacional dos Médicos, Cirurgiões e Dentistas lamentam a falta de médicos no hospital e na região. Nada menos que 25.000 médicos, devemos acrescentar à grave escassez de enfermeiros e assistentes sociais e de saúde.

O subfinanciamento da saúde é ilustrado pela última edição da OCDE (Insight on Health in Europe 2022): o gasto italiano com saúde tem um impacto no PIB de 9,6%, contra a média europeia de 10,9%. Em particular, Portugal equivale a 10,5%, Espanha 10,7%, França 12,2% e Alemanha 12,8% do PIB. Em números, a despesa per capita com a saúde em 2020 (o primeiro ano da pandemia) ascendeu a 2.609 euros em Itália, 3.807 euros em França, 4.008 euros na Suécia e 4.831 euros na Alemanha. O gasto médio per capita com saúde na União Europeia (UE) foi de € 3.159, portanto € 550 a mais do que na Itália.

Segundo o Escritório de Contabilidade Geral do Estado (Rgs), em 2021, em plena pandemia, o setor público gastou 127,8 bilhões com saúde (+4,2% em relação a 2020), o que equivale a 7,1% do PIB. Em 3 anos (2019-2020-2021) a despesa com a saúde no PIB foi de 6,4% (2019), 7,4% (2020, Covid), 7,1% em 2021. Os valores per capita foram de 6 2685€ (2020) e 2 833,7 (2021) dos quais 2.141,5 são para gastos públicos e 692,2 são para gastos privados (do próprio bolso e seguros). O aumento de US$ 2 bilhões por ano previsto na lei orçamentária é totalmente insuficiente até mesmo para atingir a média da UE.

As organizações que organizaram a manifestação pedem ao governo:

Alocar recursos reais para a saúde dos cidadãos.

Aumentar o recrutamento de pessoal médico, veterinário e de saúde, para melhorar as condições de trabalho nos hospitais e delegações regionais, e superar as restrições impostas pelos limites de despesa, para garantir níveis básicos de assistência aos cidadãos em horários aceitáveis;

Aumentar os salários dos trabalhadores, que são atualmente os terceiros mais baixos da Europa, também através das isenções fiscais já concedidas aos valores do IVA, setor privado e outras categorias do setor público;

Tornar os serviços de saúde adequados acessíveis a todos os cidadãos em troca de longas listas de espera e jornadas de esperança.

Todos os pedidos razoáveis, mas que venham fora do prazo previsto nesta lei orçamentária por falta de tempo e falta de recursos (principalmente devido ao alto endividamento da administração pública).

Em vez disso, devemos exigir que se recorra finalmente ao MES (Mecanismo Europeu de Estabilidade). Depois que o Tribunal Constitucional alemão abriu caminho para Berlim ratificar o novo tratado de reforma do ESM, a Itália se tornou o único país da UE que ainda não havia ratificado o texto. O ministro da Economia e Finanças, Giancarlo Giorgetti, disse, em sua primeira reunião com o Ecofin no início de outubro, que a Itália estava esperando para validar as ações da Alemanha. No final de novembro, Giorgetti reiterou suas críticas à raça Libra, chamando-a de ferramenta “ultrapassada”. Diante da situação da saúde, seria oportuno repensar.