A partir do ano de 2023 você corre o risco de perder todo o seu dinheiro, mas aqui está o que fazer para evitar isso

As cadernetas de poupança postal fazem parte dos produtos de investimento e poupança distribuídos pela Poste Italiane.

Muitos italianos se inscrevem em livros-caixa postal para depositar seu dinheiro e fazê-lo pagar com o tempo e depois usá-lo em algum projeto importante.

Como o vales postais As cadernetas de poupança também são garantidas pelo Cassaositi e prestiti e, portanto, pelo Estado. De fato, talvez nem todos saibam que esta empresa é 85% propriedade do Estado italiano, enquanto o percentual restante é propriedade privada.

Cadernos de Poupança Postal: A partir de 2023 corre-se o risco de perder todo o dinheiro mas eis o que fazer para o evitar

O primeiro livro Poste Italiane foi distribuído em 1875 em todo o país. Desde esse ano, tornou-se o produto de poupança mais famoso e subscrito pelos italianos. A partir de 2021, os clássicos livros oficiais de contas ao portador foram substituídos por livros “inteligentes”. Mais moderno e com novas funcionalidades, com o Libretto Smart também pode gerir as suas poupanças online: no poste.it, com a app BancoPosta e nas caixas multibanco com Carta libretto.

No entanto, às vezes acontece que uma vez que um pouco de dinheiro é assinado e depositado na caderneta, ele é deixado na gaveta e esquecido. Acontece muito mais do que você pode imaginar e é por isso que a Poste Italiane relata a extinção de alguns livros de contas postais em seu site. Isso se refere a manuais ociosos.

Como explica a Poste Italiane, “são livros de contas que não são movimentados pelo seu titular há 10 anos ou mais, não estando sujeitos a procedimentos ou barreiras operacionais que impeçam a movimentação de valores com saldo superior a 100 euros”. Portanto, livros que estão abertos há algum tempo e não são mais usados.

O que o poupador deve fazer?

A Poste Italiane costuma enviar uma carta ao titular da caderneta explicando como reativar a caderneta. Basta ir ao correio e fazer uma transação: sacar, depositar ou consultar o saldo.

No entanto, o poupador tem um prazo para “reativar” a caderneta, durante o qual corre o risco de perder dinheiro. Na verdade, o dinheiro no livro sempre pode ser devolvido, mas com procedimentos mais complicados. Na verdade, os valores serão repassados ​​ao Fundo Consap, empresa do Ministério da Economia e Fazenda instituído com o orçamento de 2006.

Para evitar essa transferência e, de fato, a extinção do folheto da Poste Italiane, seus proprietários Até 4 de abril de 2023 Eles terão que passar por qualquer operação para desbloqueá-lo.

A Poste publicou uma lista de livros contábeis inativos em seu site, organizados pelo número de identificação da agência postal em que foram abertos.

Portanto, os interessados ​​podem consultar a lista na seguinte página: https://buonielibretti.poste.it/prodotti/libretti-dormienti.html.