Bolsas de valores europeias estão paradas, temores de inflação permanecem altos

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – O bolsas de valores europeias Eles escolheram cautela, após a sessão sólida desta noite. Os indicadores, avaliando positivamente, por um lado, o declínio das infecções na China e os dados positivos dos EUA na terça-feira e, por outro, lidando com os tons agressivos usados ​​por Jerome Powell, estão oscilando em torno da paridade e procurando uma oportunidade para se firmar. Segure-se positivo, como FTSE MIB Milão, datado CAC 40 Paris, datada DAX 40 em FrankfurtIBEX 35 Madri FT-SE 100 Londres eAEX Amsterdã.

Preocupações com a evolução da inflação e, no front geopolítico, a guerra na Ucrânia continuam no topo. Na terça-feira, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, Use toques de ‘falcão’ especialmente, observando que o Fed teria que ver evidências “claras e convincentes” de inflação baixa, ou então o banco central teria que agir “de forma mais agressiva”. Na frente energética, a Comissão da União Europeia apresenta a segunda parte do plano para reforçar a segurança energética da União e acelerar as energias renováveis. Sinais de fraqueza também vieram da economia japonesa, onde o PIB caiu 1% no primeiro trimestre, em meio ao aumento dos preços da energia e à retomada da pandemia.

Em Milão, os olhos estão no Generali, com o Mediobanca na retaguarda

Sobre as ações do Milan, os dados público que será anunciado na quinta-feira de manhã. Cattolica Asicurazione E Trevi Vin. A reunião também está marcada Pirelli e C. boa compra prismianoO melhor, Grupo IVECO E CNH Industrialenquanto entre os bancos estão subindo Pop eh banco E Banco Bpm. Na parte inferior da lista estão os títulos do setor de saúde, como amplificador E DiasurinaE Mediobanca, com rumores na imprensa falando sobre a parada do BCE em Delphine subindo mais de 20%. Comprar em Suorque está atingindo novos recordes históricos: embora o interesse em energias renováveis ​​permaneça alto, o interesse potencial da australiana Ifm Investor Pty em adquirir uma participação minoritária na empresa está de volta à circulação.

O spread moveu-se ligeiramente na área de 190 pips

A tendência não foi muito suave, pois o spread entre BTp e Bund permaneceu próximo aos valores de terça-feira, com os rendimentos dos títulos italianos de 10 anos caindo em parte após o salto que trouxe o preço um passo para trás do limite de 3%. O diferencial de rendimento entre o benchmark BTp de dez anos (Isin IT0005436693) e o mesmo vencimento alemão está cotado em 190 pontos base, de 191 pontos registrados no fechamento anterior. O rendimento do BTp de dez anos de referência caiu ligeiramente para 2,96% de 2,97% no final do dia anterior.

O euro está em baixa, o petróleo está um pouco em alta

No mercado de câmbio, após a queda do dólar, o dólar começou a subir novamente, enquanto o euro caiu para $ 1.052 (de 1,0534 na noite passada). Euro/yen a 135,83 (de 136,27), dólar/yen a 129,14 (129,35).

Os preços do petróleo subiram, com expectativas de recuperação da demanda chinesa e com dados dos EUA mostrando redução nos estoques: o petróleo Brent em julho foi negociado a US$ 112,03 o barril (+0,16%) e o WTI em junho a US$ 112,84 (+0,39%). O gás natural diminui 0,7% na Europa a 93,5 euros por megawatt-hora.