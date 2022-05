Uma história nos jogos de sangue e força

A OTAN não tem nada a ver com a paz e serve apenas aos interesses do imperialismo ocidental (Foto: Missão de Treinamento da OTAN no Afeganistão).

Por Per-Åke Westerlund // Artigo sobre o ataque

A OTAN foi fundada em 1949 e tem servido aos interesses do imperialismo norte-americano desde então, primeiro na Europa e agora globalmente. Trata-se de poder – economicamente, politicamente e militarmente.

A OTAN foi construída por muito tempo, mas seu período mais importante é o período após 1990, quando o regime stalinista entrou em colapso na União Soviética e na Europa Oriental. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) anunciou um período de rápida expansão para o leste que garantirá a paz e a segurança. Isso foi acelerado pelos governos de direita dos países do Leste Europeu, que podiam usar a memória da repressão de Stalin, e as grandes corporações com poder real na União Européia.

Mas as promessas de paz da OTAN não se concretizaram, como evidenciado pela brutal invasão e guerra de Putin na Ucrânia. Houve também hesitação no imperialismo antes da expansão. O então secretário de Estado dos EUA, Warren Christopher, alertou em 1994 que poderia produzir uma nova Rússia imperial.

Simultaneamente à expansão de novos países, a OTAN iniciou a cooperação com a Rússia, que culminou na guerra liderada pelos EUA no Afeganistão, mas continuou até 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. É claro que as várias sanções impostas pelo Ocidente e o aumento do treinamento militar desde então foram usados ​​ao máximo na propaganda nacionalista de Putin.

Em 2021, os países da OTAN gastaram Um total de mais de 10.000 bilhões de coroas no exército, dos quais os Estados Unidos respondem por 70%. Apenas 17 países têm um PIB superior aos gastos militares da OTAN. SEK 30 bilhões vão para a sede e seus 4.000 funcionários.

Um fato importante é que, após o desastre da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos estão usando cada vez mais suas forças terrestres, o que leva a enormes perdas. Ataques aéreos e com mísseis dominaram o Afeganistão em 2001 e a Líbia em 2011, assim como as operações contra o ISIS na Síria. As guerras na Terra eram por meio de proxies.

Para o imperialismo dos EUA hoje, o imperialismo chinês é seu principal rival e principal inimigo. Para Washington, a nova Guerra Fria significa forçar governos, como a Suécia, a cair na armadilha dos EUA.

Aqui estão os anos mais importantes da história da OTAN:

1949

A OTAN nasceu. Os 12 maiores países membros são Bélgica, Dinamarca, França, Islândia, Itália, Canadá, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos.

A OTAN era uma aliança política para fortalecer a burguesia na Europa Ocidental, que havia sido severamente enfraquecida após a Segunda Guerra Mundial. Dentro da classe trabalhadora e do forte ânimo das massas, na França ou na Itália, havia um clima revolucionário direto, maculado pela crise do capitalismo na década de 1930, pela guerra e pela luta contra o fascismo. O papel da União Soviética na vitória sobre a Alemanha nazista também teve impacto, apesar do regime stalinista.

Com o apoio do capital e da política, o imperialismo norte-americano interveio para salvar o capitalismo na Europa Ocidental e assim proteger seus próprios interesses. Tem fortes raízes em grandes empresas americanas para as quais a Europa é um grande mercado. A OTAN visava principalmente a União Soviética, mas também pretendia limitar o retorno de uma Alemanha forte. Tanto o Ocidente quanto o Oriente decidiram dividir a Alemanha em suas respectivas áreas de interesse. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos foram a potência decisiva na Europa Ocidental.

1951

A OTAN teria um caráter militar mais claro, com um general comandante, um quartel-general e uma estrutura de comando comuns. Desde então, o Exército Supremo tem sido um general ou almirante dos Estados Unidos. Desde então, o equipamento militar foi integrado à OTAN, sob o comando real dos Estados Unidos.

Por trás da grande militarização estava a Guerra da Coréia, que começou nessa época. O imperialismo americano acreditava que uma guerra contra a União Soviética também poderia ocorrer na Europa e em outras partes do mundo. Essa visão mais tarde levou à devastadora Guerra do Vietnã.

Na verdade, Moscou não estava procurando expansão. O governo de Stalin (que morreu em 1953) estabeleceu um sistema no qual o capitalismo foi substituído pelo planejamento burocrático. Politicamente, foi uma ditadura totalitária, um regime que durou até seu colapso em 1989-1991. O principal objetivo da liderança era manter o poder, ou seja, o status quo, e não revoluções e distúrbios.

1952

Grécia e Turquia concordam. São dois dos muitos estados membros governados por ditaduras militares (Turquia 1980 recentemente, Grécia 1967-74). Entre os países de origem, Portugal foi uma ditadura até a revolução de 1974.

1955

A Alemanha Ocidental não foi reconhecida como um país separado e tornou-se membro da OTAN até 10 anos após a Segunda Guerra Mundial. No mesmo ano, a União Soviética e os países sob seu controle na Europa Oriental formaram sua própria aliança militar, o Pacto de Varsóvia.

1982

Sete anos após a queda da ditadura de Franco, a Espanha tornou-se membro da OTAN.

1989-1991

O colapso do stalinismo na União Soviética e na Europa Oriental tornou-se uma realidade. O capitalismo está de volta, a oligarquia e as empresas ocidentais estão saqueando os países.

1992

A primeira operação militar da OTAN na ex-Iugoslávia (na guerra civil que eclodiu na Bósnia-Herzegovina) começou com a manutenção de um embargo de armas e uma zona de exclusão aérea, seguida três anos depois pelo bombardeio da OTAN às forças sérvias bósnias.

1994

A OTAN lançou uma Parceria para a Paz, uma parceria com países da Europa Oriental, bem como com a Rússia e a Suécia. Washington está relutante em expandir a OTAN.

No mesmo ano, a OTAN realizou suas primeiras operações de combate direto em seu nome, quando caças abateram aeronaves sobre a Bósnia.

1997

A Rússia está agora mais próxima da OTAN, através do Acordo OTAN-Rússia com, entre outras coisas, um conselho conjunto na sede da OTAN e 19 áreas de cooperação. Recentemente, em outubro de 2021, os últimos diplomatas russos foram forçados a deixar a sede. Um conselho semelhante está sendo formado para a Ucrânia.

Este ano, a OTAN expandiu-se para incluir a República Checa, Hungria e Polónia.

1999

O segundo maior esforço de guerra da OTAN é o bombardeio da Sérvia, uma operação envolvendo mais de 1.000 aviões de combate entre março e junho. Estima-se que o bombardeio tenha causado a morte de mais de 1.000 soldados sérvios e cerca de 500 civis.

2001

A guerra no Afeganistão começou após os ataques terroristas nos Estados Unidos em 11 de setembro, quando o Artigo 5 da Defesa Mútua da OTAN foi usado pela primeira vez. Todos os países da OTAN e todos os participantes do programa “Parceiros para a Paz”, incluindo a Suécia, participaram no Afeganistão. Em 2003, a OTAN assumirá o comando oficial das forças conhecidas como ISAF. Em 2015, a OTAN assumirá o comando em seu nome.

Até 150.000 soldados e uma guerra de 20 anos terminou com o colapso das potências ocidentais e o retorno do Talibã em 2021.

2004

A maior expansão foi na Europa Oriental, com Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia.

2008

A cúpula da OTAN em Bucareste, na Romênia, anunciou que a Ucrânia e a Geórgia acabariam se tornando membros. Desempenha um papel importante na guerra que se seguiu entre a Rússia e a Geórgia.

2009

Albânia e Croácia aderem à OTAN.

2011

Em seguida, a OTAN bombardeou a Líbia por oito meses. As supostas promessas de defesa da democracia e da vida humana terminaram em miséria e em um estado de guerra que continua desde então. Aqui, também, a Suécia está participando com aeronaves e oficiais da JAS em vários locais.

2012

Também no início de 2010, a Rússia e a OTAN assinaram novos acordos. Em 2012, a Rússia aderiu à Organização Mundial do Comércio (OMC) para integrar ainda mais a economia do país com o Ocidente.

Nesse mesmo ano, sob o presidente Obama, os Estados Unidos embarcaram em uma transformação na Ásia como o primeiro passo para uma nova Guerra Fria contra a China. Nos últimos anos, a OTAN, uma aliança de origem transatlântica, voltou-se cada vez mais para a China. O esforço maciço de armamento da Ucrânia deve ser visto como um aviso a Pequim.

2014

A Rússia anexou a Crimeia e iniciou hostilidades militares no Donbass. A OTAN respondeu estabelecendo novos quartéis-generais em oito dos vizinhos da Europa Oriental da Rússia, bem como iniciando o treinamento militar e enviando equipamentos para a Ucrânia.

2017

Como novo presidente, Donald Trump disse que a Otan está desatualizada e a pressão por gastos militares significativos está aumentando. Ao mesmo tempo, a OTAN destaca 4.500 soldados nos estados bálticos e na Polônia.

2018

Os Estados Unidos estão enviando armas mais avançadas para a Ucrânia, como mísseis antitanque, para lutar no rio Donbass. A Ucrânia é convidada a participar de exercícios militares com a OTAN.

2020

A Macedônia do Norte torna-se membro.

2022

A Rússia invade a Ucrânia. O presidente Biden anunciou que os Estados Unidos não participariam militarmente, mas prometeu US$ 40 bilhões à Ucrânia. Hoje (maio de 2022), a OTAN tem 40.000 soldados na Europa Oriental, dez vezes mais do que quando a guerra começou em 24 de fevereiro.

