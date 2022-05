IKEA lança um produto que todos procuram: Revolução

A IKEA começou a vender painéis solares em mais de 11 países, incluindo a Itália. As economias são garantidas a taxas muito competitivas, mas as surpresas não param por aí.

A empresa sueca está pronta para revolucionar o mundo fotovoltaico com uma proposta de vendas competitiva que substituirá a concorrência.

Para acompanhar os tempos é necessário evoluiuExpanda as visualizações e atenda às solicitações dos clientes. Mais uma vez, a IKEA está aberta a mudanças e pronta para atender às necessidades das pessoas Em parceria com a SunPower à venda Painéis solares. A casa está no centro dos negócios da empresa sueca Dando aos clientes a oportunidade de fornecer a qualquer ambiente produtos de alta qualidade a preços razoáveis. Agora passamos para o próximo nível, economia de energia e proteção ambiental. A IKEA sempre esteve atenta à área, mas agora trata-se de deixar uma marca mais significativa nesta área de fontes renováveis jogue a luva para Elon Musk Tesla Energia.

Ikea desafia Elon Musk no campo das fontes renováveis

IKEA já colocou painéis solares à venda Em 11 países europeus, incluindo Itália, Mas ele não está satisfeito e quer expandir a produção no exterior. Especificamente, o objetivo da empresa é Califórnia Torne-se um concorrente direto Elon Musk Tesla Energy no campo das fontes renováveis. Dica rumores em um Assinatura de uma colaboração entre a IKEA e a SunPower, O fornecedor líder de tecnologia solar e serviços de energia residencial.

O objetivo da empresa é permitir a venda de painéis solares Preço competitivo Dirigindo-se em particular aos cidadãos que desejam realizar uma mudança verde na produção de energia. Os shows começarão inicialmente nos EUA, ou melhor, em algumas regiões Califórnia Em seguida, expandiu-se gradualmente para outros estados da América.

A empresa sueca nunca para

contrato de cliente um Cartão IKEA FAMILY Eles poderão comprar painéis solares com promoções especiais a partir do próximo outono. Assim, o projeto denominado Solar Home with IKEA envolverá os cidadãos Assinantes do programa de fidelidade Com o objectivo de lhes permitir tomar as medidas necessárias para satisfazer as suas necessidades energéticas através da exploração de energias renováveis.

A empresa sueca inclui este projeto numa longa lista de iniciativas que visam apoiar a promoção das fontes renováveis. Já ativado nos EUA dois parques eólicos, Também foram instalados dois parques geotérmicos, dois parques solares e sete células de combustão de biogás Painéis solares nos telhados em 90%. De escritórios localizados em todo o mundo. Os shows também chegarão à Europa e à Itália? É uma esperança para todos os cidadãos e titulares do cartão IKEA FAMILY mas neste momento é possível aproveitar os já ativos que permitem Economia significativa na instalação de painéis fotovoltaicos doméstico.