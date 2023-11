Quantos filhos as famílias têm na Europa? – Ideal / Notícias

No 2022Na União Europeia, foi detectado cerca de 200 milhões de famílias privado. Pouco menos de um quarto (24,3%) eram crianças. Quase 10% dos agregados familiares têm um (12,1%) ou dois (9,3%) filhos, enquanto apenas 3% dos agregados familiares da UE têm 3 ou mais filhos.

o Número total de agregados familiares na União Europeia Em 6,9% entre 2012 e 2022. A proporção de famílias com pelo menos um filho diminuiu 2,4 pontos percentuais no mesmo período.

O maior percentual de famílias com crianças foi registrado Eslováquia (33,9%), Irlanda (32,2%) e Chipre (30,6%), enquanto as percentagens mais baixas foram na Finlândia (18,4%), Alemanha (20,1%) e Países Baixos (21,8%).

A respeito de Famílias Com crianças, aqueles Com um filho eles eram o Mais comum na União Europeia. Quase metade dos agregados familiares com crianças tinha um filho (49,5%) em 2022, enquanto 38,1% tinham 2 filhos e 12,4% tinham 3 ou mais filhos.

As famílias com um filho eram as mais comuns entre as famílias com crianças em todos os países da UE, exceto nos Países Baixos, onde a proporção de famílias com dois filhos era mais elevada. Mais de metade das famílias com crianças deram à luz uma criança em Portugal, Bulgária, Roménia, Malta, Lituânia e Letónia, ItáliaEspanha e Hungria.

As famílias com 3 ou mais filhos eram as menos comuns em todos os países da UE. A sua percentagem entre todas as famílias com crianças variou entre 22,3% na Irlanda, 21,2% na Suécia e 19,0% na Finlândia, até 6,3% em Portugal, 6,5% na Bulgária e 7,4% em Itália.