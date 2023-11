Quanto você precisa ganhar por mês para comprar uma Ferrari? Com esta quantia você pode satisfazer seu capricho

É a obsessão de qualquer amante de supercarros, mas quanto dinheiro é preciso por ano para ter uma Ferrari na garagem? Veja como são as coisas.

Milionários apaixonados por quatro rodas possuem pelo menos um modelo Modena em sua garagem. É um símbolo de status que ainda não saiu de moda. É improvável que as joias Cavallino tenham menos apelo no futuro, embora estejamos falando de eletricidade. A marca, apesar da crise que atingiu a indústria automobilísticaAlcançou um crescimento tremendo.

Nos últimos anos, o volume de negócios também explodiu graças a uma gama cada vez mais alargada. Basicamente, os ricos querem acompanhar os tempos e aproveitar as inovações tecnológicas dos técnicos de Maranello. A empresa italiana também resistiu aos péssimos resultados obtidos na Fórmula 1. O último Campeonato de Construtores aconteceu em 2008 Com dois pilotos já aposentados, Felipe Massa e Kimi Raikkonen.

A fama de Cavallino não parou mesmo depois do escândalo que atingiu os motores SF90 na Fórmula 1. A Ferrari é uma marca lendária, mas ficou mais barata para os italianos. A maioria das vendas no exterior ocorre em mercados econômicos emergentes. Através das exportações, as receitas da Cavallino aumentam. A Ferrari é o sonho de todos que cresceram com as façanhas de Michael Schumacher nas pistas.

O alemão contribuiu para a criação de uma imagem única de poder. Antes dele, muitos outros campeões testemunharam um momento histórico emblemático do automobilismo, sem esquecer os sucessos alcançados também em outras categorias. A vitória do Red no ano do centenário de Le Mans certamente ajudou e terá retorno no final de 2023. Veja quem é o maior colecionador do mundo.

Ferrari, quanto custa para você?

O mercado atual oferece novas joias Cavallino a preços altos demais para a maioria das pessoas. A faixa começa nos 205 mil euros para os ciganos. Olhando para trás, embora seja difícil imaginar encontrar Ferraris baratas no mercado de usados, Existem carros premium relativamente modernos e com preços acessíveis. Por exemplo, o Ferrari F430 é um carro esportivo Berlinetta construído pela Ferrari de 2004 a 2009. Ele substituiu um carro icônico como o Ferrari 360 Modena.

Ambos, no mercado de usados, não custarão um braço e uma perna como os recentes hipercarros lançados pela empresa sediada em Modena, mas o problema é manter os custos de funcionamento de um desportivo Cavalo Empinado. Tomemos como exemplo 458 Itália. Só o imposto de selo custa cerca de 6.500€ por ano. O preço do seguro ronda os 4.500 euros e já estamos nos 11.000 euros. Quanto à manutenção normal, como manutenções, despesas complexas e o necessário para uma condução segura e de acordo com as normas legais, Vamos pagar mais 4.000 euros no mínimo.

A única esperança é estar protegido pelo programa de manutenção original de 7 anos da Ferrari. Em média, o primeiro serviço a 10.000 quilómetros custa cerca de 1.000 euros. O segundo serviço numa distância de 20 mil quilómetros custa cerca de 1.544 euros. A terceira revisão, após 36 meses ou 30.000 km, inclui o mesmo custo da primeira revisão. Ao somar rapidamente todas as despesas que você tem que pagar em um ano, Vamos arranjar uns generosos 15.000€ para manter o Ferrari para ti.