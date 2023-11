Editorial de Roberto Napolitano A outra voz da Itália. Bravo Portugal mas a Itália é melhor

Desde a posição financeira internacional líquida, que é positiva para nós e muito negativa para eles, até à parcela da dívida pública em mãos estrangeiras que nos torna infinitamente melhor. Nosso superávit comercial é incomparável. O nosso recorde de crescimento desde o final de 2019 até hoje coloca-nos na vanguarda de todas as principais economias. A produtividade melhorou. Conseguimos muito em termos de impostos sobre investimentos e impostos, digamos assim, e estamos acelerando o processo de reforma que deve ser concluído para mudar a percepção dos outros sobre nós, e nós sobre nós mesmos. O problema do crescimento italiano e da extrema sustentabilidade da dívida está aqui.

A Itália tem uma posição internacional líquida positiva igual a 4,7 pontos do PIB, Portugal é negativa em 83,6 e Espanha ainda é negativa em 60,2. Qual é a posição internacional líquida de um país, conhecida como NIIP, que significa Posição de Investimento Internacional Líquida? É o resultado final da soma de todas as dívidas e créditos de um país para com o exterior. E aqui, neste indicador de valor absoluto, somos os únicos tão positivos como a Alemanha.

Nossas dívidas externas totais excedem nossos créditos totais e, portanto, temos um superávit que nos coloca na posição de um país credor estrangeiro. A participação da Itália na dívida pública depositada no exterior é de 25,9%, a portuguesa de 45,2% e a espanhola de 39,9%. Ainda. A dívida externa italiana em relação ao PIB é de 37,4%, a portuguesa de 51,5% e a espanhola de 44,5%. ainda não está terminado. A Itália tem um excedente comercial positivo de 47,7 mil milhões de dólares, Portugal tem um excedente negativo de 23,1 e a Espanha tem 34,5 mil milhões de dólares. Todos estes são dados do Fundo Monetário Internacional. Compreendem porque estamos no último escalão do rating B e podemos alegrar-nos porque a Moody’s muda o Outlook de negativo para estável e Portugal em plena crise política recebe um duplo upgrade para chegar ao último escalão do rating A e A Espanha tem uma classificação melhor do que nós?

A sabedoria aceite é que Portugal e Espanha tiveram um desempenho melhor do que a Itália em termos de fundos da UE e em termos de reformas acordadas, apesar da extrema instabilidade política. Os mesmos críticos insistem que esta mesma reforma aumentou o potencial de crescimento das suas economias e irá melhorá-las ainda mais no futuro.

Gostaríamos de salientar com calma que, em comparação com o quarto trimestre de 2019, a Itália está agora à frente de todos em termos de crescimento do PIB com +3,3% em comparação com +2,1% em Espanha, +1,8% em França e no Reino Unido, +0,3 % na Alemanha, o que resulta no aparecimento do fundo absoluto. A economia alemã foi humilhada pela recessão de 2023, e continua a ser humilhada por uma tendência estrutural para uma queda que ninguém, muito menos nós, poderia esperar, e que no entanto persiste e que, na sua perspectiva, poderia criar uma turbulência económica e social sem precedentes, nunca antes num país como a Alemanha.

Nesta fase, há necessidade de uma operação de verdade que diga respeito à Itália e aborde dois pontos básicos. Primeiro ponto. Paremos com esta ansiedade de esperar pela retribuição divina desta ou daquela agência de classificação, que é patológica e, portanto, perigosamente contagiosa porque não é motivadora. Em primeiro lugar, vamos começar a promover-nos como portugueses e espanhóis por aquilo que já fizemos e que não é nada fácil.

Penso, por exemplo, na reforma fiscal do investimento que estabeleceu uma proporção mais elevada de investimentos em maquinaria em relação ao PIB do que no próprio Japão, que sempre foi líder nesta área.

Comecemos por dizer que os 80 euros que passaram a 100 euros são uma reforma fiscal estrutural, e a nova redução definitiva assim será porque a cobertura estrutural é procurada e encontrada através do desmatamento da floresta de benefícios ou da redução das despesas dos ministérios e regiões. Não podemos continuar a dizer que tudo nos vai mal quando, pela primeira vez desde 2019, temos um recorde de crescimento europeu e um forte aumento do emprego, do capital e da produtividade global claramente acima da média da área do euro, precisamente porque o caminho que seguimos finalmente iniciadas.Reformas na administração, justiça, incentivos fiscais e investimentos.

O segundo ponto, que não é menos importante para a Itália, é fazer efectivamente tudo o que é necessário fazer, sem dar a impressão de que cada vez que as reparações estão a ser feitas, mas sempre ao mínimo, quase como um inconveniente que não ocorrer. Sabemos disso, podemos passar sem ele, e o que não queremos suportar é outra coisa senão o que não pode mais ser adiado. No que diz respeito às reformas da concorrência, o queijo que os consumidores pagam com táxis e serviços de transporte locais distorcidos deve ser eliminado, porque os mercados não se abriram verdadeiramente com regras novas e transparentes.

Francamente, é muito difícil compreender por que razão há tanta relutância em abordar a já não adiada questão das concessões de praia, recursos que foram injustificadamente roubados à sociedade, quando em vez disso se quer correr onde nenhum outro país correrá e onde correr significa Prevenção . As dezenas de milhares de milhões de investimentos necessários ao crescimento deste país são como pão para quem não tem o que comer.

O que será necessário para desbloquear os investimentos associados às concessões hidroeléctricas, que, tal como em França e na Alemanha, só podem ser realizadas imediatamente por grandes intervenientes nacionais como a Enel no nosso caso? Poderemos pelo menos dizer que estamos a fazer a maior revolução na máquina de investimento público em vinte anos, que estamos na quarta e quinta parcelas no pico final, e que se tudo correr bem em Março seremos os primeiros a gastar • Iremos finalmente sair do atoleiro do bem-estar que durou vários anos e no qual nos inserimos em prol da coesão e do desenvolvimento?

Não deixamos má impressão nas previsões do FMI para o período de 2023 a 2028 nem mesmo em termos de um défice orçamental médio de 2,8% face aos 3,4% espanhóis e com um excedente primário a mover-se paralelamente a +0,7 contra -1 Espanha e +2,2 excelente Portugal. Sei que quem chegou até aqui me perguntará: mas ainda não falou da dívida pública italiana, que atingiu 140,1% do PIB e da dificuldade de reduzi-la nos próximos anos?

Eu poderia me safar dizendo que os canais de TV italianos estão pensando em repetir esse hino em suas redes a cada segundo e os jornais não são diferentes, mas na verdade abordei esse ponto básico do início ao fim deste artigo. Fiz isto enumerando todos os desempenhos que a Itália já alcançou em termos de crescimento e produtividade e aqueles que podem ser alcançados de forma ainda mais importante se começarmos a dizer a verdade e a acelerarmos seriamente a mudança que está em curso, mas que deve ser completada em termos de mudando a percepção que os outros têm de nós e nós mesmos. O problema do crescimento italiano e da sustentabilidade da nossa grande dívida está aqui.