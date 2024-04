Lago Como, Villa d'Este comprou o lendário hotel Miralago em Cernobbio. o que está acontecendo agora

Hoje, 27 de abril, a Villa d'Este SpA anunciou um novo investimento significativo na região com a aquisição do hotel Miralago de 4 estrelas da família Ambrosini, composto por 40 quartos, um restaurante e um bar num edifício de seis andares. Situado na magnífica Praça Cernobbio, o Hotel Miralago goza de uma localização verdadeiramente especial, com vistas panorâmicas sobre o lago, numa aldeia que preservou o seu charme inalterado ao longo do tempo. Uma nova peça passa assim a fazer parte da galáxia Villa d'Este após as recentes aquisições: Harry's Bar também em Cernobbio e Ceccato em Como.

Explicam: “A Villa d'Este acredita fortemente na área e no seu valor. Isto inclui também a aquisição do Hotel Miralago, que esteve nas mãos da família Ambrosini durante cinquenta anos e fez da verdadeira gestão familiar um valor fundamental. O edifício remonta à década de 1930 e foi parcialmente transformado e modernizado ao longo do tempo, até que os dois últimos andares foram adicionados em 1991. Maniglio Ambrosini Deu os primeiros passos na hotelaria em Villa d'Este, onde trabalhou na juventude como garçom depois de se mudar de Valtellina para Lario. Após a experiência inicial como proprietário do Hotel Centrale em meados da década de 1960, adquiriu o Hotel Miralago em 1974, iniciando uma experiência familiar que perduraria pelos próximos 50 anos. Então as rédeas passam para as crianças Massimo e Raffaella Que no início dos anos 2000 fez a transição do tradicional serviço hoteleiro de pensão completa fechado a hóspedes externos para o atual hotel com um formato mais livre para residentes com restaurante e bar de cocktails aberto a hóspedes externos e com um desenvolvimento arquitetónico também voltado para o lago graças para o terraço exterior da praça.” A aquisição do Villa d'Este hoje marca um momento importante A gestão operacional do hotel continuará ininterrupta até o final da temporada sob a liderança da família Ambrosini. pessoal, após o encerramento sazonal de 2024, será iniciado um grande plano de renovação para adaptar a estrutura aos mais recentes padrões de hospitalidade e aumentar o seu conforto.

Satisfação com o processo que pode ser encontrada em palavras Giuseppe FontanaPresidente do Conselho de Administração da Villa d'Este SpA: “Poucos meses após a aquisição do Harry's Bar em Cernobbio, estamos agora muito felizes por incluir também no nosso grupo o Hotel Miralago, um edifício histórico e emblemático do autêntico italiano estilo. Hospitalidade, gerida pela família Ambrosini há duas gerações em nome da Tradição e de um sentimento acolhedor. A cidade de Cernobbio é o local ideal para crescermos e ao mesmo tempo diversificarmos o nosso portfólio de investimentos. tornar o destino conhecido em todo o mundo e proporcionar uma excelente hospitalidade, e estamos convencidos de que a compra do Hotel Miralago acrescenta uma peça importante ao projecto de crescimento e desenvolvimento da nossa maravilhosa região.