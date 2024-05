Adeus às isenções fiscais para estrangeiros em Portugal em 2024 – Targatocn.it

A partir de 1 de janeiro de 2024, o panorama fiscal em Portugal sofreu uma mudança significativa de tendência. Com o anúncio de Acabar com benefícios fiscais para estrangeiros residentes em PortugalNa verdade, uma era chegou ao fim.

Esta é a decisão que ele anunciou primeiro ministro António Costa Durante uma entrevista à CNN Portugal no final de 2023, ela suscitou imediatamente um amplo debate sobre os seus efeitos na economia do país e naqueles que actualmente beneficiam destes benefícios fiscais.

O que está a mudar agora em Portugal e porque é que o governo de Lisboa aboliu os benefícios fiscais?

Abaixo está uma visão geral do problema e dos países que ainda oferecem esses benefícios.

Isenções fiscais para estrangeiros em Portugal: o que vai mudar em 2024?

Até 2023, o regime fiscal especial para residentes estrangeiros introduziu umaImposto preferencial de 20% Para profissionais qualificados e nômades digitais, enquanto os aposentados desfrutam de uma taxa mais baixa, é igual a 10%.

Contudo, com a entrada em vigor desta lei Nova legislação para 2024Essas isenções fiscais foram eliminadas. Isto significa que os estrangeiros que optarem por se estabelecer em Portugal enfrentarão uma estrutura fiscal completamente diferente. No entanto, aqueles que já beneficiam de incentivos fiscais poderão continuar a fazê-lo Os próximos dez anos.

Em particular, a nova legislação portuguesa prevê a manutenção de isenções fiscais apenas para estrangeiros com rendimentos inferiores a 7.112 euros. Tal como acontece com todos os outros países, os impostos sofreram alterações significativas. Por exemplo, pessoas com rendimentos até 20.332€ terão de pagar um montanteTaxa de imposto 28,5%, 3,5% a mais que na Itália. Portanto, a decisão de se mudar para Portugal para aproveitar a regulamentação fiscal favorável deixará de ser relevante.

As razões da decisão do governo português

A principal razão por detrás da decisão do governo português de abolir as isenções fiscais para estrangeiros é precisamente porque Migração em massa Isso atingiu o país. Na verdade, só em 2021 é que aumentou o número de italianos que se mudam para Portugal 3500.

A chegada de estrangeiros ao território português levou a uma rápida escalada dos custos de habitação, deixando muitos residentes sem perspetivas de encontrar uma casa acessível. Isto gerou uma crise imobiliária generalizada Descontentamento entre a comunidade localO que se manifestou através de uma série de protestos e greves que visavam pressionar o governo a intervir e limitar a especulação no setor imobiliário.

No entanto, Crise do mercado imobiliário em Portugal Também é reforçado por outros benefícios fiscais concedidos a estrangeiros. Este é o estado da política Visto douradoIsso facilitou a compra de imóveis no país por estrangeiros. O governo de Lisboa afirmou que também poria fim a esta segunda facilidade para migrantes.

Acabar com os incentivos fiscais pode levar a uma maior justiça fiscal em Portugal Uma redistribuição mais justa de recursos. No entanto, é provável que seja necessário um período de ajustamento para o país e para aqueles que ainda beneficiam actualmente de incentivos fiscais.

Onde você paga menos impostos na Europa? Sistema tributário na Bulgária

lá Bulgária Ele é um dos poucos Os restantes paraísos fiscais na Europa Oferece vantagens notáveis ​​deste ponto de vista, por exemplo – Imposição de impostos preferenciais de 10% sobre o rendimento Tanto para empresas como para particulares.

Do ponto de vista societário, a legislação búlgara prevê diferentes formas de sociedades, incluindo Empresa OOD búlgarasemelhante à nossa sociedade de responsabilidade limitada, e Empresa búlgara EOODque corresponde a uma sociedade unipessoal, e Empresa acionistaComparado a um spa italiano.

No entanto, o baixo sistema fiscal da Bulgária não é a única vantagem económica de se mudar para o país. Na verdade, mesmo Custo de vida na Bulgária É muito menor do que na Itália. Basta pensar que as necessidades básicas custam cerca de um litroMetade do que há na ItáliaO que torna o país particularmente atraente para os cidadãos italianos.

