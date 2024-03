Aguardando cupom adicional

Resultados crescentes para a Enel, que encerrou 2023 com aumentos de dois dígitos no lucro líquido normalizado e no EBITDA em 6,5 bilhões (+20,7%) e 21,9 bilhões (+11,6%), respectivamente). Mas é a geração de caixa que dá o maior salto, com um aumento de 63%, graças – nota a nota sobre os resultados anunciada em 21 de março – à “disciplina financeira e à melhoria do desempenho operacional da empresa”, resultando em caixa operacional igual para cerca de 14,8 mil milhões, um aumento de cerca de 5,7 mil milhões, um mil milhões em comparação com 2022 e três mil milhões acima do desempenho historicamente registado. “Atingimos todas as metas para 2023 que já havíamos revisado para cima em novembro passado – comentou o CEO Flavio Cattaneo durante a teleconferência com analistas -. «Esses fortes resultados são um testemunho claro da eficácia das ações implementadas pela nova gestão durante 2023, em linha com as nossas prioridades estratégicas de melhorar o perfil de risco/retorno, eficiência e eficácia, esperamos que os benefícios para os acionistas em 2024 cresçam ainda mais.”

Dividendo e processo com A2a Se o dividendo proposto para todo o ano fiscal de 2023 for igual a 0,43 euros por ação (+7,5% ano/a), os analistas questionam-se se a venda de parte da rede de distribuição de Milão por 1,2 mil milhões de dólares e de Brescia para A2a, com o fecho esperado no final do ano, pode criar condições para obtenção de cupom adicional. “Não creio que seja hora de discutir isso agora – respondeu Cattaneo – posso dizer que o valor deste negócio suporta totalmente o retorno total ao acionista. No final do ano, avaliaremos e avaliaremos com base no cenário. pretendemos criar o ambiente certo para o crescimento dos dividendos, como prometemos durante o Dia do Mercado de Capitais.” READ Modelo Colleferro e Promoção para Laboratório de Economia Espacial

“Redes Distintas no Sul” Em relação às redes, Cattaneo considera que a infra-estrutura do sul é “excelente” comparativamente à do norte onde é quase impossível obter novos incentivos, porque necessita de investimentos para fazer uma actualização tecnológica e é mais rentável. Em 2023, atingirá 12,714 milhões (-11,4% face a 2022). O memorando explica que esta mudança se deve ao diferente âmbito de consolidação em relação a 2022, bem como ao foco dos investimentos no desenvolvimento de redes de distribuição e capacidade renovável, especialmente na Europa.

As receitas diminuíram para 95,5 mil milhões (-32%) devido à “diminuição dos volumes de energia produzida devido ao aumento da utilização de geração a partir de fontes renováveis ​​num contexto caracterizado por maior estabilidade no setor energético e num regime de diminuição dos preços médios de venda”. A partir de 2022.”

A dívida inicial chega a US$ 53 bilhões A dívida financeira líquida no final de 2023 era de 60.163 milhões, menos 0,8% face ao ano anterior, mas a dívida financeira líquida também tem em conta as operações de venda de ativos concluídas após 31 de dezembro de 2023 e as que já foram anunciadas mas ainda não foram concluído, cujos efeitos financeiros não ocorrerão até que os processos de licenciamento estejam concluídos, e ascendem a cerca de 53,5 mil milhões. Quanto à alienação, Cattaneo confirmou que está em andamento a alienação de ativos no Peru. A Niagara Energy lançou ontem sua oferta pública de aquisição do negócio de Gerações, uma medida que deverá finalizar a venda anunciada em 22 de novembro. O memorando afirma que mais de 90% da meta de desinvestimento definida em novembro foi alcançada. READ Caro Energia, Draghi: "A União Europeia está pensando em um sistema de empréstimos como Sure para permitir que os países ajudem seus cidadãos. Limite de gás? Um longo caminho a percorrer"

