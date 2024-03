“Impostos de 6% por dez anos” é como Titan atrai aposentados

São Marino, 22 de março de 2024 – Nações Unidas Paraíso fiscal Onde o dialeto romeno é falado. Sessenta quilômetros quadrados, aproximadamente 35 mil pessoas. São Marino Vive uma época tempestuosa do ponto de vista político (o Parlamento acaba de ser dissolvido e novas eleições terão lugar no dia 9 de Junho), mas viva e intensa do ponto de vista económico.

Cada vez mais aposentados na Itália: aqui estão os números

O ar a 750 metros parece ser particularmente bom, não só para as empresas e sociedades financeiras, mas também e sobretudo para as empresas. atletas, para os idosos E (isso não é brincadeira) para quem possui um barco.

Então Monte TitanoA poucos passos de Rimini e de uma das praias mais movimentadas da Europa, tornou-se um hotspot. Vamos começar de Alojamento atípico para aposentados. Bem, permita Durante 10 anos, a alíquota do imposto é de 6%. Para aqueles que são residentes pela primeira vez com rendimentos superiores a 50.000€ ou bens pessoais superiores a 300.000€.

“Essa é a regra Foco na qualidade Mais do que quantidade – como ele afirma Marco Gatti, secretário de Estado das Finanças -. Queremos ter personalidades que possam agregar valor à região.”

Marco Gatti, Secretário de Estado das Finanças da República de São Marino

O objetivo é Atrair 500 novos aposentados anualmente. No momento, os números estão muito errados. Existiam 17 alojamentos atípicos em 2021, 29 em 2022 e 58 em 2023. A lei diz respeito a Todos vindos da União Europeia e também da Suíça.

Mas são precisamente os italianos que olham com muita atenção para esta oportunidade. Com um fim Isenções fiscais em Portugal (Pelo menos para quem se mudou para lá depois de 31 de dezembro de 2023), quem quiser passar a velhice pagando impostos mais baixos pode desfrutar no Monte Titano de uma série de comodidades, e não apenas financeiras: proximidade, idioma e gastronomia. San Marino também está listado entre os países Países que oferecem sistemas favoráveis ​​para aposentados, Como Grécia, Tunísia e Bulgária.

READ Bolsas com freios, aguardando dados dos EUA. Piazza Affari aumenta com riscos bancários Regime fiscal especial de Portugal para estrangeiros residentes “não habituais” termina este ano

Mas a paisagem montanhosa entre o Mar Adriático e os Apeninos é ideal não só para os idosos, mas também para os idosos Andar de moto e de bicicleta. E também para impostos de 7% graças à lei tributária especial. ele é chamado “Residência atípica com regime fiscal preferencial“Isso permite que a República de Titã atraia ativos estrangeiros significativos. Em particular, muitos atletas, incluindo campeões de motociclismo como Enea Bastianini e Niccolò Bulega E os ciclistas gostam Giulio Ciccone.

“de nós Chegado Muitos ciclistas “Porque escolhem áreas regionais que podem ser adequadas para treinamento em uma área segura e tranquila.” Secretário de Estado do Esporte, Teodoro Lonfernini. No entanto, a República de São Marino está sempre à procura de novas oportunidades de crescimento. Por conseguinte, também proporciona incentivos à criação de novas empresas no sector marítimo.

“o novo Ele destaca que o decreto delegado nos permitirá competir com outras bandeiras Gianluca Tucci, Diretor Geral do Registro Marítimo de São Marino – Principalmente nas regiões offshore, e refiro-me às Ilhas Cayman, Libéria e Panamá, que possuem um sistema tributário favorável. Já temos alguns Centenas de iates registrados sob a bandeira de San Marino “Isso deveria ser uma fonte de orgulho.”