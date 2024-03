Gaveta de luvas, você não precisa mais colocar documentos nela: esse é o seu verdadeiro propósito

Foi revelada a verdadeira função deste acessório presente em todos os carros: não serve para colocar vários cartões de carro ou qualquer outra coisa, mas tem um benefício de tirar o fôlego.

Há muitas pessoas que têm que dirigir seus próprios carros todos os dias para ir ao trabalho ou para chegar a qualquer outro destino. Na verdade, os motoristas podem circular de forma independente, sem ter que usar o transporte público, onde teriam que enfrentar longas filas, ser esmagados por muitas pessoas e até mesmo ficar muito longe do destino que desejam chegar. Chega.

Portanto, quem usa o carro todos os dias ou quase todos os dias, Ele deve saber exatamente a sua composição e a utilidade de todas as suas peças e acessórios. Mas a realidade é completamente diferente, já que a maioria das pessoas não definiu claramente as funções de todos os componentes do carro, apesar de sempre dirigi-lo.

Por isso, muitas vezes acontece que alguns acessórios são utilizados para realizar uma tarefa que não lhes pertence de forma alguma, abandonando assim as suas propriedades originais. Este é o caso por exemplo Caixa do painel Disponível em todos os carros. Na verdade, todos pensamos que a sua utilidade é transferir documentos, mas a sua verdadeira finalidade é completamente diferentee vai deixar você completamente maravilhado.

É para isso que serve o porta-luvas

Uma pessoa em seu carro coloca documentos ou qualquer papel de que necessite na respectiva gaveta. mas Isso tem uma propriedade bem definida que vai fazer você entender que sua função na verdade não é conter essas coisas.

Na verdade, o porta-luvas É resfriado, permitindo assim manter uma certa temperatura interna. Desta forma, existe a possibilidade de utilizá-lo para muitas outras tarefas.

Ótima ajuda para motoristas

Assim, graças à refrigeração, os motoristas poderão descansar um pouco, o que permitirá Por exemplo, para manter uma bebida ou comida friaÉ muito útil principalmente em dias quentes.

No entanto, há um pequeno problema: Nem todos os porta-luvas têm esta função Portanto, alguns motoristas não poderão usufruir desse recurso. Ligue e verifique se o aparelho do seu carro possui esse recurso.