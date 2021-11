PRÊMIO BALI E LTCC PRÊMIO DE INOVAÇÃO DE MODA

Na terça-feira, as apresentações finais para os dois participantes selecionados foram realizadas na sede de Bali em Caslano. No final do dia, um júri formado por CEOs de Bali e representantes do LTCC elegeu os vencedores das duas categorias.

Projeto vencedor de categoria moda virtual Ele vem da China. Tecnologias do futuro aberto é uma empresa líder na área de realidade aumentada 3D e tecnologia de realidade aumentada, que fornece soluções integradas e permite interação assistiva 3D remota para conhecer e experimentar – virtualmente – produtos como, por exemplo, calçados femininos ou bolsas. A fase de encontro e descoberta do produto desejado ocorre por meio de uma experiência totalmente inovadora, personalizada, mais eficiente e envolvente. Também na lista curta eu durmo xr, Dos Estados Unidos, Browzwear E Dos Estados Unidos, capacidade E Dos EUA, DDIGITT de Portugal e The Fabricant da Holanda.

Projeto premiado nesta categoria Experiência em realidade aumentada do ponto de vista do consumidor final Fez uma plataforma chamada mania Ele vem dos Estados Unidos. A solução digital permite que marcas de moda e luxo criem experiências de compra altamente interativas para e-commerce e gerem maiores retornos. O encontro com o produto ocorre em um ambiente altamente realista, com alto conteúdo visual e possibilidades criativas de movimentação em um ambiente de RV (Realidade Virtual). A tarefa necessária para competir nesta categoria era criar experiências convincentes, desde o teste até o estudo estendido e, finalmente, até a fase de compra com a ajuda da tecnologia mais recente no campo digital. Outros finalistas incluem Hevolus da Itália, Klarna do Reino Unido, Pairzon AI de Israel, PlatformE de Portugal e SmartPixels da França.

Lembre-se de que os vencedores também receberam a oportunidade e o apoio da Bally para fazer um protótipo funcional do conceito proposto.

O patrocinador e organizador do Fashion Innovation Award é o LTCC, o Lifestyle Technical Competence Center. O ponto de encontro de competências oferecidas por instituições universitárias como USI e SUPSI, mas também por players de sucesso ativos no mercado como Accenture, Dagorà, Guess, Hyphen, Loomish, Microsoft e Bally. LTCC é uma iniciativa apoiada pelo Departamento de Economia e Finanças do Cantão do Ticino. Todos os sócios fundadores estão vinculados a um compromisso claro e transparente: inovação sustentável para o dia seguinte.

Todos os 100 participantes de todo o mundo foram vistos pelos gerentes da Bally, Accenture, Microsoft e Switzerland Innovation Park, bem como do UBS.

Os finalistas foram então convidados para o dia de apresentação final que teve lugar no dia 23 de outubro na sede da Bally em Caslano que acolheu os jurados, mas devido a restrições devido à Covid-19, tiveram que recorrer à apresentação de projetos à distância. Hoje, 23 de novembro, o processo de avaliação foi encerrado com a entrega das propostas dos finalistas.

Jelena Tasek PizzolatoO Diretor Executivo do Centro de Competência em Estilo de Vida e Tecnologia LTCC comentou: "O Prêmio de Inovação em Moda deste ano foi um verdadeiro sucesso, tanto em termos da qualidade dos indicados ao prêmio quanto da experiência do júri. Ao longo do projeto, houve uma grande colaboração de patrocinadores, parceiros e jurados para dar uma olhada em mais de uma centena de soluções interessantes da florescente arena da moda virtual. Nossos agradecimentos especiais vão para a alta administração da Bally por comprometer tempo e recursos para este esforço, bem como para Loomish, por mapear com sucesso o cenário global da moda virtual e por nos dar a oportunidade de nos conectarmos com os melhores jogadores. "

Nicholas gerottoO CEO da Bally afirmou: “Fico sempre feliz por ser inspirado por ideias geradas pela geração mais jovem. Muitas vezes, são verdadeiros talentos empenhados em encontrar soluções inovadoras em diferentes áreas de produção com um interesse, em particular, com a sustentabilidade a longo prazo. Bally é um forte defensor de contextos retóricos entre Diferentes gerações onde se formam soluções criativas, inovadoras, rudes e corajosas. O ímpeto que o LTCC idealizou para apoiar soluções criativas nos convenceu imediatamente. Da colaboração com o LTCC nasceu, entre os vários projetos, também um Fashion Prémio de Inovação que nos fala com humor! Reflete os nossos valores e crenças. Acompanhamos o concurso Anualmente com grande interesse e permitimo-nos participar na Bally através dos desenvolvimentos inovadores e centelhas dos vários participantes. ”

