Para economizar dinheiro nas compras todos os dias, aqui está um truque simples de que apenas papel e lápis são suficientes

Comprar pode ser irritante quando vemos os preços subirem e as contas dispararem. Podemos também nos comprometer a preparar o menu com cuidado e cuidado, mas às vezes isso não é suficiente.

Já vimos o que são 3 maus hábitos que fazem com que a conta aumente, mas podemos desistir imediatamente para economizar dinheiro. Assim que pararmos de cometer esses erros muito comuns, podemos adotar outro truque.

Então, vamos ver o que é uma boa prática e como aplicar esse truque inteligente de que apenas papel e lápis são suficientes.

A economia inteligente é possível

Salvar com inteligência é possível se você souber como fazê-lo. Aqueles que são experientes em tecnologia podem comprar mantimentos online, aplicando Mini guia em 10 etapas Para salvar sem cometer erros. No e-commerce, na verdade, você encontra ofertas, mas também pode comparar preços de produtos. Isso sem falar na comodidade de levar suas compras para casa, o que economiza tempo e energia.

Porém, há quem prefira ir ao mercado ou supermercado para ver com os próprios olhos o que está comprando e escolher as melhores frutas e verduras.

Quem vê dessa forma sabe que há maneiras de economizar, mesmo quando os preços estão subindo. Em particular, existe um truque muito simples e prático que você pode aplicar para começar a economizar nos gastos. Basta trazer papel e lápis com você.

Primeiro, pegue uma folha de papel e faça uma lista dos alimentos que você compra com mais frequência. Na verdade, começar do básico pode ser um bom começo para se treinar para aplicar esse método. Posteriormente, outros produtos podem ser adicionados.

Assim que tiver sua lista, leve-a com um lápis quando for às compras. Antes de colocar os produtos no carrinho, marque na folha o preço de cada alimento e onde comprá-lo. Da próxima vez, compre os mesmos alimentos em outro lugar e siga o mesmo processo.

Com o tempo, você terá um tabela Com preços para cada produto extensos e completos. Dessa forma, será mais fácil escolher onde comprá-los para economizar dinheiro. É aconselhável escolher no máximo 3 ou 4 lugares, de forma a otimizar o tempo e o número de checkouts.

Também é importante indicar sempre o preço total e não o preço com desconto potencial. Na verdade, os descontos variam com o tempo e é melhor não confiar neles. Em vez disso, marque o dia em que haverá descontos naquela loja específica, para que você possa chegar a tempo e economizar mais. Mas sempre tenha uma mesa cheia por perto.

